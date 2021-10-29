ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Ловрен — о календаре РПЛ: «Лучше играть круглый год, как в Англии»

вчера, 08:45

Защитник «Зенита» Деян Ловрен порассуждал о том, чего не хватает российским клубам для более успешного выступления в еврокубках.

Надо кого-то попросить выключить зиму, чтобы у нас не было перерыва в три месяца, ха-ха.

Главная ли это проблема? Не то чтобы главная. Но все-таки лучше играть круглый год, как в той же Англии. Там ты знаешь, что ты играешь целый год.

А здесь сначала с июля по декабрь. Даже до начала декабря. Это меньше пяти месяцев.

Все новости
СлухиПраво делать 5 замен станет постоянным
27 октября Комментарии33
Венгер предложил организовывать пресс-конференции для судей после матчей
18 октября Комментарии15
Мальдини высказался против идеи проведения ЧМ каждые два года
14 октября Комментарии9
Чемпионат Франции сократят до 18 клубов
13 октября Комментарии21
Венгер: «В 2022 году офсайд будет определяться автоматически»
12 октября Комментарии10
Клубы РПЛ проголосовали за сохранение текущего формата лиги на сезон-22/23
05 октября Комментарии14
Сортировать
Все комментарии
David Young
David Young
вчера в 12:32
Россия не единственная страна из числа входящих в УЕФА где ввиду климата календарь составлен так чтобы не играть когда действительно холодно, и следовательно не очень удобно, конечно тут есть и проблемы, но сейчас быстро перескакивать на другую систему не стоит, нормально реализовать так не получится, нужно многое сделать перед этим, если вообще принимать такое решение.
протон
протон
вчера в 12:29
По идее нужно всего лишь 1 стадион , например Лужники сделать раздвижную крышу и уже можно варьирую календарем сократить зимний перерыв до 1 месяца, как в Германии.

Ибо Сочи,Краснодар,Ахмат за исключением января ни чем не холоднее, чем например в Германии. + Газпром-арена под крышей. + на Лужниках могут играть 4 московских клуба + химки . Итого 9 матчей в тепле, а игр в туре - 8 . А холодные города разнести грамотно с помощью календаря, чтобы в Ебурге,Казани играть в мае и в сентябре, а не в декабре и марте.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:33
У нас такое не прокатит
berda2003
berda2003
вчера в 11:07
конечно, лучше - машку за ляшку и козу на возу....
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:50
Эх зимушка зима !!!)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:50
Я не против,больше футбола это хорошо!
Союзник противников
Союзник противников ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:39
Браво!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:36
    kotmyshka
    kotmyshka
    вчера в 10:14
    Все верно сказал
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 09:41
    Для этого надо строить стадионы с крышами как у Зенита тогда можно круглый год играть.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 09:14
    Ты что с ума сошел? Нашим клубам даже 2 игры осенью против команд из низших лиг сыграть уже очень и очень сложно, устают ребята)
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 09:12
    Выход один весна-осень.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 09:06
    Не всем же в нашей стране государство стадион с крышей за 1 руб построило.
    cska1948
    cska1948 ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 09:02
    Вам что, дождей и туманов не хватает?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 09:01
    Ловрен считает что у нас все арены как в Питере ???
    beefs
    beefs
    вчера в 08:58
    а что ты делаешь в январе?...
    1bear
    1bear
    вчера в 08:57
    наши зимой привыкли в тёплых странах "играть" на сборах
    LOpp
    LOpp
    вчера в 08:55
    Нам бы ещё такую погоду как в Англии.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 08:51
    При минус 20 не очень то поиграешь.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100