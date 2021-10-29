Ловрен — о календаре РПЛ: «Лучше играть круглый год, как в Англии»

Защитник «Зенита» порассуждал о том, чего не хватает российским клубам для более успешного выступления в еврокубках.

Надо кого-то попросить выключить зиму, чтобы у нас не было перерыва в три месяца, ха-ха.

Главная ли это проблема? Не то чтобы главная. Но все-таки лучше играть круглый год, как в той же Англии. Там ты знаешь, что ты играешь целый год.

А здесь сначала с июля по декабрь. Даже до начала декабря. Это меньше пяти месяцев.