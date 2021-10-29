Ловрен — о календаре РПЛ: «Лучше играть круглый год, как в Англии»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен порассуждал о том, чего не хватает российским клубам для более успешного выступления в еврокубках.
Надо кого-то попросить выключить зиму, чтобы у нас не было перерыва в три месяца, ха-ха.
Главная ли это проблема? Не то чтобы главная. Но все-таки лучше играть круглый год, как в той же Англии. Там ты знаешь, что ты играешь целый год.
А здесь сначала с июля по декабрь. Даже до начала декабря. Это меньше пяти месяцев.
Ибо Сочи,Краснодар,Ахмат за исключением января ни чем не холоднее, чем например в Германии. + Газпром-арена под крышей. + на Лужниках могут играть 4 московских клуба + химки . Итого 9 матчей в тепле, а игр в туре - 8 . А холодные города разнести грамотно с помощью календаря, чтобы в Ебурге,Казани играть в мае и в сентябре, а не в декабре и марте.
Ибо Сочи,Краснодар,Ахмат за исключением января ни чем не холоднее, чем например в Германии. + Газпром-арена под крышей. + на Лужниках могут играть 4 московских клуба + химки . Итого 9 матчей в тепле, а игр в туре - 8 . А холодные города разнести грамотно с помощью календаря, чтобы в Ебурге,Казани играть в мае и в сентябре, а не в декабре и марте.