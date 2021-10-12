Венгер: «В 2022 году офсайд будет определяться автоматически»

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вчера, 22:01

Бывший главный тренер «Арсенала» , который сейчас работает руководителем глобального развития футбола в ФИФА , рассказал о нововведении, которое будет в 2022 году.

Велика вероятность того, что офсайд будет определяться автоматически в 2022 году. Я не знаю, как это будет выглядеть, но это будет следующий большой судейский прогресс.

Ранее Венгер предлагал изменить правила футбола. Предложение французского специалиста касалось угловых, аутов и штрафных ударов.