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Венгер: «В 2022 году офсайд будет определяться автоматически»

вчера, 22:01

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, который сейчас работает руководителем глобального развития футбола в ФИФА, рассказал о нововведении, которое будет в 2022 году.

Велика вероятность того, что офсайд будет определяться автоматически в 2022 году. Я не знаю, как это будет выглядеть, но это будет следующий большой судейский прогресс.

Ранее Венгер предлагал изменить правила футбола. Предложение французского специалиста касалось угловых, аутов и штрафных ударов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:50
и человеческий фактор не повлияет ?
на уровне настроек, например
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:23
Скоро судьи вообще уйдут с поля, будут судить роботы.
Конь 666
Конь 666
вчера в 23:19
Ну и отлично! Не нужны будут боковые, сразу в ухо главному говорить будут.
minai
minai
вчера в 23:05
А лучше победителя встречи тоже определять автоматически. Типа: " О-о. спонсор Газпром.. ну тогда его и назначим, он и выиграл наверное ну .. 2 - 0 ... И так сойдёт".
Или такая действительность уже имеет место ?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:57
Давно пора, меньше будет разборок
v62zbavvy9p5
v62zbavvy9p5
вчера в 22:33
Технически очень сложная проблема.
протон
протон
вчера в 22:20
это было бы круто,самая большая проблема в футболе,если автоматом система будет определять,то споров станет меньше в разы как и ошибок,потом еще надо решить вопрос про игру рукой в штрафной и в принципе остальные ошибки сильно на результат не влияют.
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:13, ред.
давно пора, продажные упыри рисуют линии оффсайда как им вздумается, в одной ситуации чуть больше рукава захватил, в другой чуть меньше.
пусть ИИ рисует везде одинаково.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:06
Технически вполне осуществимо как и фиксация пересечения мяча линии ворот или аута. Меньше споров, меньше времени на просмотр вар, меньше пауз.
drug01
drug01
вчера в 22:05
Это очень важно
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