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Мальдини высказался против идеи проведения ЧМ каждые два года

вчера, 17:40

Директор «Милана» Паоло Мальдини высказался об идее проведения чемпионата мира каждые два года.

Я не думаю, что играть на чемпионате мира каждые два года — хорошая идея. Это лишило бы значения самое уникальное спортивное событие в мире, перечеркнув традицию, которая насчитывает почти столетие.

Я надеюсь, как человек из мира спорта, что ФИФА захочет отказаться от этого ошибочного проекта. Для начала, это будет иметь очень негативные последствия для физического и психического здоровья игроков, а также для будущего внутренних лиг.

Спортсмены, Федерации и клубы понимают, что преимуществ слишком мало по сравнению с ущербом, который подобное решение может нанести нашему миру.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:03
Иль Гранде Капитано, конечно же, прав.. За всеми этими сомнительными идеями стоят интересы финансовых воротил, не более.. У тех свой спорт - денежный.. Погоня за прибылью - главное в этом спорте.. Подпевалы обслуживают их интересы, скажем прямо..
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:57
Я не ожидал от него ничего другого. Мальдини!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:39
Полностью поддерживаю господина Мальдини!!!
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 18:33
Слишком частое проведение ЧМ удешевит его, сделает второй лигой наций.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:58
Давно уже эта идея отметена.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:49
Очередная глупость от ФИФы
drug01
drug01
вчера в 17:47
Многие так думают
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:45
У Паоло все норм с мозгами
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:44
Это просто перебор
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