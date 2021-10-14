Мальдини высказался против идеи проведения ЧМ каждые два года

Директор «Милана» высказался об идее проведения чемпионата мира каждые два года.

Я не думаю, что играть на чемпионате мира каждые два года — хорошая идея. Это лишило бы значения самое уникальное спортивное событие в мире, перечеркнув традицию, которая насчитывает почти столетие.

Я надеюсь, как человек из мира спорта, что ФИФА захочет отказаться от этого ошибочного проекта. Для начала, это будет иметь очень негативные последствия для физического и психического здоровья игроков, а также для будущего внутренних лиг.

Спортсмены, Федерации и клубы понимают, что преимуществ слишком мало по сравнению с ущербом, который подобное решение может нанести нашему миру.