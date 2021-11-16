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В «Реале» уверены, что Холанд перейдёт в один из клубов АПЛ летом

вчера, 12:12

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд по-прежнему фигурирует в слухах о скорой смене команды.

Во время эфира испанского футбольного шоу El Chiringuito журналист Эдуардо Инда предположил, что норвежский форвард летом перейдет в «Реал». Однако ведущий программы Хосеп Педрероль ответил на это, что в «Реале» убеждены, что Эрлинг продолжит карьеру в одном из клубов Английской Премьер-Лиги.

Контракт Холанда с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года.

Ранее появлялась информация о том, в какой клуб Холанда уговаривает перейти его агент.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:21
Ведущих программ теперь будем слушать
Agamaga........
Agamaga........ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:33
Ну почему, мне лично Барса интереснее, чем все клубы АПЛ вместе взятые))
Agamaga........
Agamaga........ ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 16:31
Всё пропердолил
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:51
Реал берет Мбаппе. Двоих им не осилить. Естественно что Холанд не перейдет в Реал. Он пойдет в клуб АПЛ или в ПСЖ на замену Мбаппе.
Брулин
Брулин
вчера в 14:32
В Сити скорее всего. Челси уже взяли Лукаку за 100+ лямов. Это было бы мегастранно. Больше в Англии не вижу кандидатов.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 14:15
Ну, если сказал под музыку из триллера, значит так тому и быть!
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 14:07
В Реале убеждены, что Эрлинг будет играть в АПЛ.
А где же ещё, все деньги в Англии.
А для этого парня главная составляющая, это деньги.
ПСЖ не рассматриваю, они с этими звёздами бы разобрались.
112910415
112910415
вчера в 13:25
сам Педрероль сказал, лично ! )
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:19
Если вспомнить прошедшее трансферное окно и во сколько оценивал Холанда его агент а значит и сам Холанд, как Холанд выбирал команды... то Холанд будет играть в той Лиге, и в том клубе, который заплатит за него максимально затребованную цену, включая и зарплату Холанда...
Холанд один из немногих топ-игроков, которому вторично в какой Лиге и за какой клуб играть... Для Холанда первично - финансовая составляющая...
Будем называть всё своими именами, но это "наёмник" и не более того...
ОПС
ОПС
вчера в 12:49
Причем здесь Реал?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:40
Слишком переоцененный игрок.
Bensurr
Bensurr
вчера в 12:39
Понятно голубой мешок готовит чемоданчик
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:31
Я к тому, что не Реалу бы рассуждать, пойдет ли норвежец из германского клуба в английский.
Об этом может и сам Холанд еще не знает...
sihafazatron
sihafazatron ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:15
И что это значит? На данный момент клубы АПЛ поинтереснее будут реала или барсы)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:15
Реал быстро сдался
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:13
Где Реал и где AПЛ?
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