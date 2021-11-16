В «Реале» уверены, что Холанд перейдёт в один из клубов АПЛ летом

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вчера, 12:12

Нападающий дортмундской «Боруссии» по-прежнему фигурирует в слухах о скорой смене команды.

Во время эфира испанского футбольного шоу El Chiringuito журналист Эдуардо Инда предположил, что норвежский форвард летом перейдет в «Реал». Однако ведущий программы Хосеп Педрероль ответил на это, что в «Реале» убеждены, что Эрлинг продолжит карьеру в одном из клубов Английской Премьер-Лиги.

Контракт Холанда с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года.

Ранее появлялась информация о том, в какой клуб Холанда уговаривает перейти его агент.