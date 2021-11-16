В «Реале» уверены, что Холанд перейдёт в один из клубов АПЛ летом

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд по-прежнему фигурирует в слухах о скорой смене команды.
Во время эфира испанского футбольного шоу El Chiringuito журналист Эдуардо Инда предположил, что норвежский форвард летом перейдет в «Реал». Однако ведущий программы Хосеп Педрероль ответил на это, что в «Реале» убеждены, что Эрлинг продолжит карьеру в одном из клубов Английской Премьер-Лиги.
Контракт Холанда с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года.
Ранее появлялась информация о том, в какой клуб Холанда уговаривает перейти его агент.
А где же ещё, все деньги в Англии.
А для этого парня главная составляющая, это деньги.
ПСЖ не рассматриваю, они с этими звёздами бы разобрались.
А где же ещё, все деньги в Англии.
А для этого парня главная составляющая, это деньги.
ПСЖ не рассматриваю, они с этими звёздами бы разобрались.
Холанд один из немногих топ-игроков, которому вторично в какой Лиге и за какой клуб играть... Для Холанда первично - финансовая составляющая...
Будем называть всё своими именами, но это "наёмник" и не более того...
Холанд один из немногих топ-игроков, которому вторично в какой Лиге и за какой клуб играть... Для Холанда первично - финансовая составляющая...
Будем называть всё своими именами, но это "наёмник" и не более того...
Об этом может и сам Холанд еще не знает...
Об этом может и сам Холанд еще не знает...