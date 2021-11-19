«Ненавижу международные паузы». Клопп — о травмах Хендерсона и Робертсона

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о и , которые получили травмы в расположении сборных.

Я ненавижу международные паузы. Хотя, они помогают с точки зрения травм.

У тренеров есть свои собственные цели, и очень часто они думают, что должны выполнять физическую работу с игроками. Перерыв не помог, я бы с удовольствием сыграл через неделю после «Вест Хэма».

Хендо и Роббо еще не тренировались с командой. Они довольно близки к восстановлению. Мы примем решение [об их участии] перед матчем.