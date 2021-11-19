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«Ненавижу международные паузы». Клопп — о травмах Хендерсона и Робертсона

вчера, 23:12

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о Джордане Хендерсоне и Эндрю Робертсоне, которые получили травмы в расположении сборных.

Я ненавижу международные паузы. Хотя, они помогают с точки зрения травм.

У тренеров есть свои собственные цели, и очень часто они думают, что должны выполнять физическую работу с игроками. Перерыв не помог, я бы с удовольствием сыграл через неделю после «Вест Хэма».

Хендо и Роббо еще не тренировались с командой. Они довольно близки к восстановлению. Мы примем решение [об их участии] перед матчем.

Также ранее сообщалось о травме хавбека «красных» Кертиса Джонса.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:11
С точки зрения травм — да! Но есть огромное НО: за время пресловутых сборок игроки полностью теряют набранный клубный темп.
протон
протон
сегодня в 08:00
Здоровья пацанам, а тренера терпение.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:51
Его можно понять
ДСА
ДСА
сегодня в 06:50
Для клубов игры сборной большая проблема.
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 06:21
Клубные тренеры не любят, а многие болельщики наоборот.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 03:23
Такая же хрень.
Сантус
Сантус
вчера в 23:16
Юрген Клопп знакомится с одним из законов Мэрфи...)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:13
Их не кто не любит!
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