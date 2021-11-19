«Ненавижу международные паузы». Клопп — о травмах Хендерсона и Робертсона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о Джордане Хендерсоне и Эндрю Робертсоне, которые получили травмы в расположении сборных.
Я ненавижу международные паузы. Хотя, они помогают с точки зрения травм.
У тренеров есть свои собственные цели, и очень часто они думают, что должны выполнять физическую работу с игроками. Перерыв не помог, я бы с удовольствием сыграл через неделю после «Вест Хэма».
Хендо и Роббо еще не тренировались с командой. Они довольно близки к восстановлению. Мы примем решение [об их участии] перед матчем.
Также ранее сообщалось о травме хавбека «красных» Кертиса Джонса.