«Чемпиону мира сложно не играть». Почеттино — о ситуации Рамоса в ПСЖ

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вчера, 20:25

Главный тренер ПСЖ сообщил, что защитник парижан может не сыграть за ПСЖ в матче 14-го тура Лиги 1 против «Нанта».

Он хорошо тренируется. Прогресс хорош, он идет по правильному пути. Мы проведем анализ, чтобы выяснить, может ли он войти в заявку на завтрашний матч. Для такого чемпиона, как он, тяжело дается время без игры, но он хорошо тренируется, проявляет зрелость и терпение. Он прогрессирует, демонстрирует свою силу, чтобы справиться с этой ситуацией.