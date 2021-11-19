«Чемпиону мира сложно не играть». Почеттино — о ситуации Рамоса в ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино сообщил, что защитник парижан Серхио Рамос может не сыграть за ПСЖ в матче 14-го тура Лиги 1 против «Нанта».
Он хорошо тренируется. Прогресс хорош, он идет по правильному пути. Мы проведем анализ, чтобы выяснить, может ли он войти в заявку на завтрашний матч.
Для такого чемпиона, как он, тяжело дается время без игры, но он хорошо тренируется, проявляет зрелость и терпение. Он прогрессирует, демонстрирует свою силу, чтобы справиться с этой ситуацией.
На данный момент Рамос проводит тренировки в тренажерном зале, восстанавливаясь от травмы. Испанец до сих пор не дебютировал за ПСЖ после летнего подписания контракта.