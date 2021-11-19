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«Чемпиону мира сложно не играть». Почеттино — о ситуации Рамоса в ПСЖ

вчера, 20:25
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб НантНант19:00 Не начался

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино сообщил, что защитник парижан Серхио Рамос может не сыграть за ПСЖ в матче 14-го тура Лиги 1 против «Нанта».

Он хорошо тренируется. Прогресс хорош, он идет по правильному пути. Мы проведем анализ, чтобы выяснить, может ли он войти в заявку на завтрашний матч.

Для такого чемпиона, как он, тяжело дается время без игры, но он хорошо тренируется, проявляет зрелость и терпение. Он прогрессирует, демонстрирует свою силу, чтобы справиться с этой ситуацией.

На данный момент Рамос проводит тренировки в тренажерном зале, восстанавливаясь от травмы. Испанец до сих пор не дебютировал за ПСЖ после летнего подписания контракта.

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Все комментарии
Сантус
Сантус
вчера в 20:37
Ну,в медслужбе ПСЖ тоже хотят работать с чемпионами,у них тоже амбиции-с...
Cat01
Cat01
вчера в 20:36
Ждём дебют
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