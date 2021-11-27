«Челси» предложил Кепе аренду в «Лацио»

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вчера, 10:12

Вратарь «Челси» может быть доступен для подписания контракта на правах аренды, сообщает Sky Sports со ссылкой на Calciomercato.

По информации источника, 27-летнему испанцу было предложено перейти в «Лацио», поскольку «Челси» надеется предоставить ему игровое время.

Переезд в «Лацио» позволил бы Кепе, которым также интересуется другой клуб Серии А, воссоединиться с бывшим главным тренером «Челси» Маурицио Сарри, который был одним из сторонников его подписания в лондонский клуб в 2018 году.