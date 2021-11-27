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«Челси» предложил Кепе аренду в «Лацио»

вчера, 10:12

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага может быть доступен для подписания контракта на правах аренды, сообщает Sky Sports со ссылкой на Calciomercato.

По информации источника, 27-летнему испанцу было предложено перейти в «Лацио», поскольку «Челси» надеется предоставить ему игровое время.

Переезд в «Лацио» позволил бы Кепе, которым также интересуется другой клуб Серии А, воссоединиться с бывшим главным тренером «Челси» Маурицио Сарри, который был одним из сторонников его подписания в лондонский клуб в 2018 году.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:02
Сдает понемногу вратарь
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 11:35
Пожалейте Сарри. Человек в возрасте как-никак. А так, да, у «Лацио» кризис вратарей. Рейна вообще мешок стал.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:17
Посмотрим, чем это закончится...
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