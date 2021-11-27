Кельвин Филлипс откажется от перехода в МЮ из-за возможной реакции фанатов

Полузащитник «Лидса» Кельвин Филлипс откажется от перехода в «Манчестер Юнайтед», так как опасается возможной негативной реакции со стороны фанатов «белых», сообщает The Star.
«Красные дьяволы», по информации источника, стремятся подписать опорного полузащитника и сделали Филлипса главной трансферной целью, запланировав летнее предложение в размере 60 миллионов фунтов.
Тем не менее игрок сборной Англии не хочет запятнать свое наследие в «Лидсе», перейдя к принципиальным соперникам клуба, утверждает источник.
«На месте „Ливерпуля“ я бы купил его прямо сейчас. Если он перейдёт в «Ливерпуль», то у них будет разрушительная атакующая тройка. Не думаю, что у него возникнут сложности с адаптацией в команде.
В «Манчестер Сити» ему было бы сложнее. Тут другая система. Например, Джек Грилиш перешёл в «Сити», будучи топ-игроком, блестящим футболистом. Мы все любим смотреть за его игрой, но ему сложно вписаться в стиль «Ман Сити». Немногим удаётся адаптироваться сразу», — приводит слова Фердинанда BT Sport.
«На месте „Ливерпуля“ я бы купил его прямо сейчас. Если он перейдёт в «Ливерпуль», то у них будет разрушительная атакующая тройка. Не думаю, что у него возникнут сложности с адаптацией в команде.
В «Манчестер Сити» ему было бы сложнее. Тут другая система. Например, Джек Грилиш перешёл в «Сити», будучи топ-игроком, блестящим футболистом. Мы все любим смотреть за его игрой, но ему сложно вписаться в стиль «Ман Сити». Немногим удаётся адаптироваться сразу», — приводит слова Фердинанда BT Sport.