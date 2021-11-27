Кельвин Филлипс откажется от перехода в МЮ из-за возможной реакции фанатов

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вчера, 08:25

Полузащитник «Лидса» откажется от перехода в «Манчестер Юнайтед», так как опасается возможной негативной реакции со стороны фанатов «белых», сообщает The Star.

«Красные дьяволы», по информации источника, стремятся подписать опорного полузащитника и сделали Филлипса главной трансферной целью, запланировав летнее предложение в размере 60 миллионов фунтов.

Тем не менее игрок сборной Англии не хочет запятнать свое наследие в «Лидсе», перейдя к принципиальным соперникам клуба, утверждает источник.