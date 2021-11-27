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Кельвин Филлипс откажется от перехода в МЮ из-за возможной реакции фанатов

вчера, 08:25

Полузащитник «Лидса» Кельвин Филлипс откажется от перехода в «Манчестер Юнайтед», так как опасается возможной негативной реакции со стороны фанатов «белых», сообщает The Star.

«Красные дьяволы», по информации источника, стремятся подписать опорного полузащитника и сделали Филлипса главной трансферной целью, запланировав летнее предложение в размере 60 миллионов фунтов.

Тем не менее игрок сборной Англии не хочет запятнать свое наследие в «Лидсе», перейдя к принципиальным соперникам клуба, утверждает источник.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:20
Разве дэйлистар может что-то годное вбросить? ))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 09:13, ред.
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выразил уверенность, что форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду стоит перейти в «Ливерпуль».
«На месте „Ливерпуля“ я бы купил его прямо сейчас. Если он перейдёт в «Ливерпуль», то у них будет разрушительная атакующая тройка. Не думаю, что у него возникнут сложности с адаптацией в команде.
В «Манчестер Сити» ему было бы сложнее. Тут другая система. Например, Джек Грилиш перешёл в «Сити», будучи топ-игроком, блестящим футболистом. Мы все любим смотреть за его игрой, но ему сложно вписаться в стиль «Ман Сити». Немногим удаётся адаптироваться сразу», — приводит слова Фердинанда BT Sport.
dt37axhtcgf2
dt37axhtcgf2
вчера в 08:31
Правильно мыслит парень
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