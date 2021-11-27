«Ливерпуль» готов заплатить 50 млн евро за Пулишича

Английский «Ливерпуль» ищет варианты усиления передней линии команды. Боссы клуба хотели бы подписать Кристиана Пулишича из «Челси». Лондонцы готовы расстаться с игроком, о чем они говорили ранее.
Отмечается, что «Ливерпуль» может заплатить «аристократам» запрашиваемые 50 млн евро, чтобы закрыть вопрос подписания Пулишича.
А то они штампуют по 30-40 ничем не подтверждённых слухов за день, и я уже "просто не вывожу" этот поток "новостей" =(((
Ладно ещё когда цитируют например Николо Шира - человек довольно авторитетный инсайдер, и "угадывает" хотя бы половину интересов/переходов, или Bild/Times - эти ребята дорожат своей репутацией.
Но этот эпичный испанский портал, штампует "новости" почище ЗеСан. =((
А то они штампуют по 30-40 ничем не подтверждённых слухов за день, и я уже "просто не вывожу" этот поток "новостей" =(((
Ладно ещё когда цитируют например Николо Шира - человек довольно авторитетный инсайдер, и "угадывает" хотя бы половину интересов/переходов, или Bild/Times - эти ребята дорожат своей репутацией.
Но этот эпичный испанский портал, штампует "новости" почище ЗеСан. =((