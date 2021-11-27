«Ливерпуль» готов заплатить 50 млн евро за Пулишича

1637961765

сегодня, 00:22

Английский «Ливерпуль» ищет варианты усиления передней линии команды. Боссы клуба хотели бы подписать из «Челси». Лондонцы готовы расстаться с игроком, о чем они говорили ранее.

Отмечается, что «Ливерпуль» может заплатить «аристократам» запрашиваемые 50 млн евро, чтобы закрыть вопрос подписания Пулишича.