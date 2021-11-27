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«Ливерпуль» готов заплатить 50 млн евро за Пулишича

сегодня, 00:22

Английский «Ливерпуль» ищет варианты усиления передней линии команды. Боссы клуба хотели бы подписать Кристиана Пулишича из «Челси». Лондонцы готовы расстаться с игроком, о чем они говорили ранее.

Отмечается, что «Ливерпуль» может заплатить «аристократам» запрашиваемые 50 млн евро, чтобы закрыть вопрос подписания Пулишича.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:22
Пусть попробуют, может все срастется.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 05:49
Пулишич крут, когда не сломан и когда в форме после травм. Но это редкость, травмы уж слишком частые у него.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:49
Челси делает деньги.
shlifen
shlifen
сегодня в 03:36
Кто-нибудь знает как включить фильтрацию, чтобы не видеть новости, где источник "todofichajes.com" ??
А то они штампуют по 30-40 ничем не подтверждённых слухов за день, и я уже "просто не вывожу" этот поток "новостей" =(((
Ладно ещё когда цитируют например Николо Шира - человек довольно авторитетный инсайдер, и "угадывает" хотя бы половину интересов/переходов, или Bild/Times - эти ребята дорожат своей репутацией.
Но этот эпичный испанский портал, штампует "новости" почище ЗеСан. =((
GHOST OF TSUSHIMA
GHOST OF TSUSHIMA
сегодня в 00:33
Хорошая сделка.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 00:29
Продаем)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:25
Слишком дорого как по мне!
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