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«Барселона» договорилась с Ферраном Торресом о контракте

вчера, 08:15

«Барселона» достигла принципиального соглашения с нападающим «Манчестер Сити» Ферраном Торресом, сообщает Diario Sport.

По информации источника, «Барса» определила Торреса в качестве своей главной трансферной цели в январе, а испанский форвард уже сообщил «Сити», что хочет перебраться в каталонский клуб.

Однако «Барселоне» еще предстоит согласовать сумму трансфера с «Ман Сити», а их нестабильная ситуация с финансами означает, что они не могут позволить себе переход 21-летнего игрока, не продав сначала ряд других футболистов.

Торрес перешел в «Манчестер Сити» летом 2020 года за 25 миллионов евро, из «Валенсии».

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Все комментарии
Lexx1k
Lexx1k
вчера в 17:45
В обмен на Френки де Йонга забирайте
протон
протон
вчера в 15:40
Хави кредит на себя оформил?
Вопрос где они возьмут 50 млн?
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 11:05
Удачи, если это так.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 10:06
Ошибкой будет отпускать Торреса... Хотя его желание уйти вполне логично, Гвардиола дает ему слишком мало игрового времени.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 09:33
А Манчестер Сити готов будет продать своего основного игрока за шиши? Откуда у Барселоны деньги 💸 появились, если клуб на грани банкротства? Допустим, кого-то продадут. Но кого они смогут продать, чтоб заработать такую сумму? Коутиньо, который уже никому не нужен? Дембеле, который разрушил свою карьеру переходя в Барселону? Или может старого привозщика - Пике, который тоже никому не нужен? Барселона поставила себя в такое трудное положение, подписав с Месси такой сумасшедший контракт! Месси теперь наслаждается деньгами Катара, а Барселона страдает. Не думаю, что Торрес перейдёт в каталонский клуб.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 09:26
А каким образом комментарии попадают в "народный обозреватель"? По каким критериям?
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:05
Счастливого пути и Удачи.
m2m8hs4h9yag
m2m8hs4h9yag
вчера в 08:33
Не помешает Барсе усиление
David Young
David Young ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 08:23
Здравствуйте.

Да, максимум 700 очков для ставок за лучшие комментарии в сутки так как максимум за два можно будет получить очки для ставок.

По поводу комментариев - дело Ваше, смысл есть, но не в том плане что в таком случае Ваш комментарий сможет попасть в лучшие, это может произойти только если мы уберём что-то из лучших и вместо этого поставим другой комментарий в лучшие, что возможно, но это очень маловероятный вариант развития событий, то есть в таком случае специально пытаться написать комментарий именно для того чтобы он попал в лучшие в общем-то нет смысла, но хуже от этого не будет.

Ещё не стоит забывать про Народный Обозреватель, туда в итоге (в итоговый рейтинг) может попасть большое количество комментариев из одной и той же темы, и потом все попавшие получат очки для ставок.
beefs
beefs
вчера в 08:20
финансовые премудрости нужно преодолевать...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:19
Пусть сначала деньги найдут, а потом уже договариваются с игроками)
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