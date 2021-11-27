«Барселона» договорилась с Ферраном Торресом о контракте

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вчера, 08:15

«Барселона» достигла принципиального соглашения с нападающим «Манчестер Сити» , сообщает Diario Sport.

По информации источника, «Барса» определила Торреса в качестве своей главной трансферной цели в январе, а испанский форвард уже сообщил «Сити», что хочет перебраться в каталонский клуб.

Однако «Барселоне» еще предстоит согласовать сумму трансфера с «Ман Сити», а их нестабильная ситуация с финансами означает, что они не могут позволить себе переход 21-летнего игрока, не продав сначала ряд других футболистов.

Торрес перешел в «Манчестер Сити» летом 2020 года за 25 миллионов евро, из «Валенсии».