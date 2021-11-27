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«Арсенал» готов продать Пепе в 2022 году

вчера, 08:49

«Арсенал» готов продать нападающего команды Николя Пепе, сообщает The Sun.

26-летний ивуариец проигрывает конкуренцию за место в стартовом составе лондонской команды Эмилю Смиту-Роу и Букайо Сака, что побудило «Арсенал» и самого футболиста рассматривать варианты с переходом в другой клуб.

В результате «Арсенал», по информации источника, надеется заработать на трансфере Пепе до того, как он вступит в последние два года своего контракта. «Ньюкасл» считается одним из клубов, рассматривающих подписание игрока.

Недавно появлялась информация о сумме, за которую «Арсенал» готов продать Пепе.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 09:42
А кто захочет купить игрока за сумасшедшие 80 миллионов евро, который проигрывает конкуренцию молодым Эмилю Смиту-Роу и Букайо Сака. Если не ошибаюсь, то, в то время, когда он ещё не перешёл в Арсенал, я хотел видеть его в мадридском Реале. Но к счастью, этот трансфер не состоялся. Реал Мадрид подписал более лучших игроков Винисиуса, Родриго, Вальверде, Камавинга и т.д. Посмотрим, за сколько Арсенал сумеет продать Николя Пепе...
Gahi
Gahi
вчера в 08:53, ред.
Если получится выступать там куда хотят, то это будет для всех хорошо. Удачи
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