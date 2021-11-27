«Арсенал» готов продать Пепе в 2022 году

«Арсенал» готов продать нападающего команды Николя Пепе, сообщает The Sun.
26-летний ивуариец проигрывает конкуренцию за место в стартовом составе лондонской команды Эмилю Смиту-Роу и Букайо Сака, что побудило «Арсенал» и самого футболиста рассматривать варианты с переходом в другой клуб.
В результате «Арсенал», по информации источника, надеется заработать на трансфере Пепе до того, как он вступит в последние два года своего контракта. «Ньюкасл» считается одним из клубов, рассматривающих подписание игрока.
Недавно появлялась информация о сумме, за которую «Арсенал» готов продать Пепе.