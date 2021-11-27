Алексей Миранчук интересен «Вероне»

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сегодня, 00:45

Полузащитник «Аталанты» может покинуть команду. Футболистом заинтересовалась итальянская «Верона». Сам игрок недоволен своим положением в клубе и хотел бы уехать из Бергамо уже ближайшей зимой.

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до 2024 года. Рыночная стоимость футболиста равняется 13,5 млн евро.

Ранее свою позицию по россиянину обозначило руководство «Аталанты».