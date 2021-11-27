Алексей Миранчук интересен «Вероне»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может покинуть команду. Футболистом заинтересовалась итальянская «Верона». Сам игрок недоволен своим положением в клубе и хотел бы уехать из Бергамо уже ближайшей зимой.
Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до 2024 года. Рыночная стоимость футболиста равняется 13,5 млн евро.
Ранее свою позицию по россиянину обозначило руководство «Аталанты».
Уезжать в Европу надо тем, кто реально может тянуть команду или кто хочет так стать. А просто поиграть в Европе, попробовать, что это такое, это какое то желание посредственное.
Уезжать в Европу надо тем, кто реально может тянуть команду или кто хочет так стать. А просто поиграть в Европе, попробовать, что это такое, это какое то желание посредственное.