ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

Алексей Миранчук интересен «Вероне»

сегодня, 00:45

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может покинуть команду. Футболистом заинтересовалась итальянская «Верона». Сам игрок недоволен своим положением в клубе и хотел бы уехать из Бергамо уже ближайшей зимой.

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до 2024 года. Рыночная стоимость футболиста равняется 13,5 млн евро.

Ранее свою позицию по россиянину обозначило руководство «Аталанты».

Все новости
Спортивный директор «Вероны»: «Интерес к Миранчуку? Это фейк»
Сегодня, 18:13 Комментарии12
СлухиЖиго этой зимой может перейти в «Торино»
Сегодня, 18:03 Комментарии10
Слухи«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в Эн-Несери
Сегодня, 15:56 Комментарии2
Хави: «Де Йонг и Гави не продаются. Мы рассчитываем на них»
Сегодня, 15:42 Комментарии6
Слухи«Реал» отказался от идеи трансфера Погба из-за запросов игрока по зарплате
Сегодня, 15:28 Комментарии12
Новый Суарес и гуманитарная помощь от Гвардиолы. Хави планирует трансферы «Барселоны»
Сегодня, 14:30Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии2
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 10:57
Нормальный вариант, главное играть и желательно в Италии, а не в Санкт-Петербурге.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:58
Да уже без разницы. Главное, что интересуются, в принципе.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:37
Хочет играть,то перейдет
ОПС
ОПС
сегодня в 08:27
Ну вот, хоть кому то интересен. Нечего на лавке сидеть , надо играть.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 08:24
Хороший вариант для Алексея.
Игорь Гибизов
Игорь Гибизов
сегодня в 08:04
Смысл такой Европы. В такой команде будет играть чуть больше чем сидеть, возможно, вдруг он привык сидеть, но без евро. Лучше уж вернуть в Россию, хоть и проигрывать, но играть 6-8 матчей с командами из разных стран и слушать, как все не довольны игрой.
Уезжать в Европу надо тем, кто реально может тянуть команду или кто хочет так стать. А просто поиграть в Европе, попробовать, что это такое, это какое то желание посредственное.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:31
Лёше надо соглашаться если это правда конечно.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:20
Топ-клубы не для него
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:13
Главное, чтобы игровая практика была, иначе засохнет...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:50
Может быть в Вероне он себя проявит.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 05:58
Чет не верится
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 05:45
Хороший вариант. Верона это крепкий середняк Серии А. Там сейчас сын Симеоне играет. Мог бы с ним сыграться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:43
Ну интересен пусть берут!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:56
Опускаемся ниже,но все равно Европа.
Ironigor
Ironigor ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 01:09
Понимаю, но там ему было бы намного комфортнее . Да и команда сейчас бодро выглядит, играют в весёлый футбол ⚽️ !!!
Q-J-G
Q-J-G ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:06
Очередной фейк...
протон
протон
сегодня в 00:55
Карпин о Миранчуке: «Лучше бы не в «Аталанте» по 10 минут играл, а в «Вероне» по 90»
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:46
Вот это был бы достойный вариант для Миранчука.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100