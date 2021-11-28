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Матч АПЛ «Бернли» — «Тоттенхэм» перенесён из-за сильного снегопада

28 ноября 2021, 16:28

Матч 13-го тура Английской Премьер-Лиги «Бернли» — «Тоттенхэм» не состоится в ранее установленные сроки.

Пресс-служба лондонского клуба в твиттере сообщает, что матч отложен из-за сильного снегопада.

Изначально стартовый свисток в матче должен был прозвучать сегодня, 28 ноября, в 17:00 по московскому времени. О сроках переноса пока не сообщается.

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Все комментарии
протон
протон
28 ноября 2021 в 18:24
Красный мяч этим ребятам и пусть катают)
YVG
YVG
28 ноября 2021 в 18:16
Даже в Англии такое бывает.
David Young
David Young ответ ДСА (раскрыть)
28 ноября 2021 в 17:45
Некоторые ждали.
ДСА
ДСА
28 ноября 2021 в 17:41
Ух ты, зима пришла, никто не ждал.
mihaluch
mihaluch
28 ноября 2021 в 16:48
Эх снег снежок белая метелица, можно Бёрнли обыграть только мне не верится.
УЕСКА
УЕСКА
28 ноября 2021 в 16:46
Блин а я из Тоттенхэма игрока взял в фэнтези. Что не могли поле расчистить и сыграть оранжевым мячом? Слабаки. Наши вон вообще в Хорватии на болоте играли и не жаловались.
Ironigor
Ironigor
28 ноября 2021 в 16:35
И в Англии такое оказывается бывает.
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