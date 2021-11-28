Матч АПЛ «Бернли» — «Тоттенхэм» перенесён из-за сильного снегопада

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28 ноября 2021, 16:28

Матч 13-го тура Английской Премьер-Лиги «Бернли» — «Тоттенхэм» не состоится в ранее установленные сроки.

Пресс-служба лондонского клуба в твиттере сообщает, что матч отложен из-за сильного снегопада.

Изначально стартовый свисток в матче должен был прозвучать сегодня, 28 ноября, в 17:00 по московскому времени. О сроках переноса пока не сообщается.