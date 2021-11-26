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Мартовский тур РПЛ может быть перенесён по просьбе сборной России

вчера, 17:42

РПЛ представила клубам два варианта изменений в структуре календаря сезона-2021/22 в случае переноса 22-го тура по просьбе сборной России.

В обоих случаях игры 22-го тура (19-20 марта) переносятся на среду и четверг – в дни розыгрышей еврокубков.

Согласно первому варианту, 22-й тур должен состояться 4-5 мая, когда пройдут ответные полуфиналы европейских турниров. По второму проекту – 6-7 апреля, когда состоятся первые четвертьфиналы еврокубков.

Существует и третий вариант переноса – резервные даты 19-20 февраля, но их клубы не хотят активировать.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 00:16
Главное чтобы на пользу пошло.
Zak11
Zak11
вчера в 18:12
Конечно надо переносить. Серия А уже подсуетилась
Сп62
Сп62
вчера в 18:05
Пусть переносят, а кто недоволен, тем вообще тур отменить.
протон
протон
вчера в 17:58
У Валеры спросите, куда лучше перенести, ему потом эти игры с Ростовом доигрывать
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:57
Если хоть немного поможет нашей Сборнаяй - то ради бога.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:51
Главное Внимание и понимание для сборной России по футболу
Главное попасть на Чемпионат в Эмираты...
Россия вперёд!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:50
Не стоит его переносить.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 17:46
Очень хорошо!
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