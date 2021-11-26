Мартовский тур РПЛ может быть перенесён по просьбе сборной России

1637937734

вчера, 17:42

РПЛ представила клубам два варианта изменений в структуре календаря сезона-2021/22 в случае переноса 22-го тура по просьбе сборной России.

В обоих случаях игры 22-го тура (19-20 марта) переносятся на среду и четверг – в дни розыгрышей еврокубков.

Согласно первому варианту, 22-й тур должен состояться 4-5 мая, когда пройдут ответные полуфиналы европейских турниров. По второму проекту – 6-7 апреля, когда состоятся первые четвертьфиналы еврокубков.

Существует и третий вариант переноса – резервные даты 19-20 февраля, но их клубы не хотят активировать.