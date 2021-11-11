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Все 20 клубов АПЛ выступили против проведения ЧМ каждые 2 года

вчера, 19:46

Пресс-служба Англиской Премьер-Лиги сообщает, что все 20 команд чемпионата Англии выступили против проведения чемпионата мира каждые 2 года.

Ричард Мастерс, исполнительный директор Премьер-Лиги:

Премьер-Лига стремится предотвратить любые радикальные изменения в Международном календаре матчей ФИФА после 2024 года, которые могут негативно повлиять на состояние игроков и поставить под угрозу конкурентоспособность, календарь, структуру и традиции нашего футбола.

Мы открыты для реформ и новых идей, но они должны усилить взаимодополняющий баланс между нашим и международным футболом, чтобы улучшить игру на всех уровнях.

Этот процесс также должен включать в себя важные соглашения с лигами, которые составляют основу игры.

Мы продолжим работать с группами болельщиков, игроками, внутренними и международными заинтересованными сторонами, чтобы найти решения, которые наилучшим образом отвечают интересам долгосрочного будущего футбола.

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Перевод с premierleague.com
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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 02:41
Можно было и не опрашивать, и так результаты очевидны.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 22:20, ред.
Так только обесценивается значимость ЧМ. Ну, подумаешь, в этот раз проиграли, зато через пару лет постараемся. Еще и нагрузка на клубные турниры, которые будут терять игроков и зрелищность, плюс конфликт расписания с континентальными чемпионатами. Травмы, риски заражения этим ковидом и прочие гадости. Конечно, зарплаты ведь платит не ФИФА. Им плевать, лишь бы почаще иметь возможность доить бюджет корпорации.
В лучшем случае можно устроить какой-то быстрый малый ЧМ, где будут играть страны-победители континентальных турниров. Типа, победитель из Европы бодается с коллегами из Азии, Южной Америки, Африки, КОНКАКААФ и тд.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 21:36
ЧМ каждые два года, это абсурд.
Нельзя думать только о деньгах. АПЛовцы молодцы!!!
Все против!!! Я тоже против!!!
ariec93
ariec93
вчера в 20:49
По хоккею ЧМ каждый год, и в итоге что? Вообще пофиг кто там выигрывает.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:40
Этого и стоило было ожидать!
Землянин
Землянин
вчера в 20:04
Конфликт интересов, контрактов и денег
Сантус
Сантус
вчера в 20:03
Ну как вы не понимаете,негодует Арсен Венгер,молодым нужно больше шоу...(а ФИФА больше денюшек...):)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:00
А кому нужен обесцененный трофей??? Видимо,ВВП что-то знал,если уже провозгласил главным футбольным достижением Олимпийские игры,ха-ха...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:58
Травмы в сборных никто не компенсирует.
Cat01
Cat01
вчера в 19:48
Это важно
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