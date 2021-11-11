Все 20 клубов АПЛ выступили против проведения ЧМ каждые 2 года

Пресс-служба Англиской Премьер-Лиги сообщает, что все 20 команд чемпионата Англии выступили против проведения чемпионата мира каждые 2 года.
Ричард Мастерс, исполнительный директор Премьер-Лиги:
Премьер-Лига стремится предотвратить любые радикальные изменения в Международном календаре матчей ФИФА после 2024 года, которые могут негативно повлиять на состояние игроков и поставить под угрозу конкурентоспособность, календарь, структуру и традиции нашего футбола.
Мы открыты для реформ и новых идей, но они должны усилить взаимодополняющий баланс между нашим и международным футболом, чтобы улучшить игру на всех уровнях.
Этот процесс также должен включать в себя важные соглашения с лигами, которые составляют основу игры.
Мы продолжим работать с группами болельщиков, игроками, внутренними и международными заинтересованными сторонами, чтобы найти решения, которые наилучшим образом отвечают интересам долгосрочного будущего футбола.
В лучшем случае можно устроить какой-то быстрый малый ЧМ, где будут играть страны-победители континентальных турниров. Типа, победитель из Европы бодается с коллегами из Азии, Южной Америки, Африки, КОНКАКААФ и тд.
В лучшем случае можно устроить какой-то быстрый малый ЧМ, где будут играть страны-победители континентальных турниров. Типа, победитель из Европы бодается с коллегами из Азии, Южной Америки, Африки, КОНКАКААФ и тд.
Нельзя думать только о деньгах. АПЛовцы молодцы!!!
Все против!!! Я тоже против!!!
Нельзя думать только о деньгах. АПЛовцы молодцы!!!
Все против!!! Я тоже против!!!