Все 20 клубов АПЛ выступили против проведения ЧМ каждые 2 года

Пресс-служба Англиской Премьер-Лиги сообщает, что все 20 команд чемпионата Англии выступили против проведения чемпионата мира каждые 2 года.

Ричард Мастерс, исполнительный директор Премьер-Лиги:

Премьер-Лига стремится предотвратить любые радикальные изменения в Международном календаре матчей ФИФА после 2024 года, которые могут негативно повлиять на состояние игроков и поставить под угрозу конкурентоспособность, календарь, структуру и традиции нашего футбола.

Мы открыты для реформ и новых идей, но они должны усилить взаимодополняющий баланс между нашим и международным футболом, чтобы улучшить игру на всех уровнях.

Этот процесс также должен включать в себя важные соглашения с лигами, которые составляют основу игры.

Мы продолжим работать с группами болельщиков, игроками, внутренними и международными заинтересованными сторонами, чтобы найти решения, которые наилучшим образом отвечают интересам долгосрочного будущего футбола.