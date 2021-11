Английская Премьер-Лига объявила даты начала и окончания сезона 2022/23

Пресс-служба Английской Премьер-Лиги объявила даты начала и окончания следующего сезона чемпионата Англии.

Next season's dates have been confirmed ✅



The #PL season will start on 6 August 2022 and finish on May 28 2023.



There will be a mid-season break between 14 November and 26 December to accommodate the FIFA World Cup Qatar 2022



Full statement: https://t.co/afQS2q9nbA pic.twitter.com/U9Ic2uCFgo