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Мурзагулов: «Пока Агаларов не настроен уходить из „Уфы“»

28 ноября 2021, 19:17

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, что многие команды проявляют интерес к нападающему Гамиду Агаларову.

Интерес к нему действительно большой. Но пока ни сам игрок не настроен уходить, ни мы не готовы с ним расставаться. Ему надо еще поработать и доказать, что это не временная история, как пишут многие ваши коллеги. Здесь у него очень хорошая история, его поддерживают тренер, команда, руководство. У него будет еще большой прогресс. Так что в ближайшем будущем он не уйдет. Надеюсь, что в ближайшее трансферное окно он не уйдет.

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протон
протон
28 ноября 2021 в 20:49
А Уфе это зачем? Пусть доказывает в другой команде, ибо если во второй половине сезона провалится, то не продадут его нормально
mihaluch
mihaluch
28 ноября 2021 в 19:53
Ещё десяток забьёт и поминай как звали.
ДСА
ДСА
28 ноября 2021 в 19:51
Пока покупатели не знают сколько предложить игроку.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 ноября 2021 в 19:32
Ну а может пока не видят достойного покупателя, который за ценой не постоит.
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