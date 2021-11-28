Мурзагулов: «Пока Агаларов не настроен уходить из „Уфы“»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, что многие команды проявляют интерес к нападающему .

Интерес к нему действительно большой. Но пока ни сам игрок не настроен уходить, ни мы не готовы с ним расставаться. Ему надо еще поработать и доказать, что это не временная история, как пишут многие ваши коллеги. Здесь у него очень хорошая история, его поддерживают тренер, команда, руководство. У него будет еще большой прогресс. Так что в ближайшем будущем он не уйдет. Надеюсь, что в ближайшее трансферное окно он не уйдет.