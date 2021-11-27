Ари может вернуться в чемпионат России в январе

Экс-нападающий «Краснодара» и сборной России Ари может вернуться в РПЛ в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил его агент Оливер Кабрера:
Ари сейчас в Бразилии, находится в хорошей форме. Может ли он вернуться в Россию в один из клубов РПЛ этой зимой? Да, такой вариант возможен.
Последним клубом 35-летнего игрока был «Краснодар», который он покинул летом 2021 года.
и Ари почему?! А потому что они адаптированные игроки, знают всю нашу кухню
изнутри, как играют в России, как тренируются, где отдыхают и расслабляются,
а если что и пошлют по русски. картина маслом!!!
и Ари почему?! А потому что они адаптированные игроки, знают всю нашу кухню
изнутри, как играют в России, как тренируются, где отдыхают и расслабляются,
а если что и пошлют по русски. картина маслом!!!
У остальных в крови играть с ленцой. Тот же Неймар порой филонит, но там уровень ого-го!
У остальных в крови играть с ленцой. Тот же Неймар порой филонит, но там уровень ого-го!
Но потом начались травмы и бразилец выпал из игрового ритма. Хотя лично мне всегда импонировала его игра, а особенно игра корпусом. Жаль что тогда ушёл из Спартака, мог еще несколько лет поиграть в Москве на хорошем уровне!
Но потом начались травмы и бразилец выпал из игрового ритма. Хотя лично мне всегда импонировала его игра, а особенно игра корпусом. Жаль что тогда ушёл из Спартака, мог еще несколько лет поиграть в Москве на хорошем уровне!