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Ари может вернуться в чемпионат России в январе

вчера, 11:18

Экс-нападающий «Краснодара» и сборной России Ари может вернуться в РПЛ в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил его агент Оливер Кабрера:

Ари сейчас в Бразилии, находится в хорошей форме. Может ли он вернуться в Россию в один из клубов РПЛ этой зимой? Да, такой вариант возможен.

Последним клубом 35-летнего игрока был «Краснодар», который он покинул летом 2021 года.

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Ари
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
PhanTheit
PhanTheit
вчера в 18:16
Весь шлак едет своих Российских ребят воспитывайте
Землянин
Землянин
вчера в 17:52, ред.
Да всё уже, он и в Краснодаре и Локо из лазарета не вылезал, а когда играл то тоже через 2 на 3 или, как и Вагнер нелепые карточки получал в концовке, чтобы перед важными играми домой валить раньше срока. Ищи дураков, весь ресурс израсходован, гемора и трат только наживешь
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
вчера в 17:14
всё про76 на маскарадах??
YVG
YVG
вчера в 15:22
Такие игроки нужны нашему чемпионату для возрождения.
протон
протон
вчера в 15:21
Давай, земеля, возвращайся на родину..
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 14:30
Ветераны Спартака возвращаются в строй по призыву Федуна
shur
shur
вчера в 14:29
...для развития чемпионата нет, скорей деньги на старость! И ведь заиграют и Лав ,
и Ари почему?! А потому что они адаптированные игроки, знают всю нашу кухню
изнутри, как играют в России, как тренируются, где отдыхают и расслабляются,
а если что и пошлют по русски. картина маслом!!!
SHMEL
SHMEL
вчера в 14:19
Блеф агента, не более.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:33, ред.
Юному ари дорога только в Спартак в кампанию к реброву и Ещенко
mat73
mat73
вчера в 13:33
Вагнер возвращается, Ари возвращается.... давайте еще Жо и Алекса вернем, а еще лучше Тчуйсе и Робсона :о)
санек002
санек002
вчера в 12:59
ари лав фернандо !все хотят заработать в россии!на пензию!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 12:38
Неприятный человек, не нужен он здесь
санек002
санек002 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:25
да!в спартаке у него были самые лучшие игры!
particular
particular
вчера в 12:21
Ари в муаре иллюзий...
Сп62
Сп62
вчера в 12:17
Видно в Бразилии с деньгами совсем плохо.
makkie
makkie ответ Robinson (раскрыть)
вчера в 12:03
Из бразильцев в России только Фернандес нетипичным был, есть и будет.
У остальных в крови играть с ленцой. Тот же Неймар порой филонит, но там уровень ого-го!
Robinson
Robinson ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:01
Мне кажется редко играл на все 100% чаще с ленцой играл
makkie
makkie
вчера в 11:54
Когда Ари был в форме - все защитники от него отлетали.
Но потом начались травмы и бразилец выпал из игрового ритма. Хотя лично мне всегда импонировала его игра, а особенно игра корпусом. Жаль что тогда ушёл из Спартака, мог еще несколько лет поиграть в Москве на хорошем уровне!
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 11:51
Староват он уже... Но все может быть...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:51
Дедушка хочет на пенсию подзаработать ?
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:48
Кому он такой старенький понадобится? Разве что Урал подберёт или Арсенал?
Dima salev
Dima salev
вчера в 11:47
Это комментарий агента для того чтобы появился покупатель из России. Ари сейчас нужен будет командом из нижней части таблицы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:21
Было бы здорово...
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