Ари может вернуться в чемпионат России в январе

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вчера, 11:18

Экс-нападающий «Краснодара» и сборной России Ари может вернуться в РПЛ в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил его агент Оливер Кабрера:

Ари сейчас в Бразилии, находится в хорошей форме. Может ли он вернуться в Россию в один из клубов РПЛ этой зимой? Да, такой вариант возможен.

Последним клубом 35-летнего игрока был «Краснодар», который он покинул летом 2021 года.