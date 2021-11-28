Агент Бруно Фукса: «Мы не рассматриваем вариант с возвращением в Бразилию»

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28 ноября 2021, 17:29

Стефано Кастанья, агент защитника ЦСКА , прокомментировал информацию о том, что его клиент может вернуться в Бразилию.

Мы не рассматриваем аренду и возвращение Бруно в Бразилию. Он полностью сосредоточен на выступлениях за ЦСКА .