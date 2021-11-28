Агент Бруно Фукса: «Мы не рассматриваем вариант с возвращением в Бразилию»

Стефано Кастанья, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, прокомментировал информацию о том, что его клиент может вернуться в Бразилию.
Мы не рассматриваем аренду и возвращение Бруно в Бразилию. Он полностью сосредоточен на выступлениях за ЦСКА.
В нынешнем сезоне Фукс провёл 2 матче за ЦСКА, не отметившись результативными действиями.
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Разве удаление с поля, плюс заработанный пенальти в свои ворота,не является результативным действием?
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Разве удаление с поля, плюс заработанный пенальти в свои ворота,не является результативным действием?
С того момента, как он приехал сюда (со своего приезда), чем он здесь занимался.
С того момента, как он приехал сюда (со своего приезда), чем он здесь занимался.
Зря. После всего, чем это чудо тут занималось со своего приезда, он должен вернуть всю ЗП и свалить на*рен.
Зря. После всего, чем это чудо тут занималось со своего приезда, он должен вернуть всю ЗП и свалить на*рен.