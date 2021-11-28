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Агент Бруно Фукса: «Мы не рассматриваем вариант с возвращением в Бразилию»

28 ноября 2021, 17:29

Стефано Кастанья, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, прокомментировал информацию о том, что его клиент может вернуться в Бразилию.

Мы не рассматриваем аренду и возвращение Бруно в Бразилию. Он полностью сосредоточен на выступлениях за ЦСКА.

В нынешнем сезоне Фукс провёл 2 матче за ЦСКА, не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
neukomm
neukomm ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
28 ноября 2021 в 19:16, ред.
Ну да, ну да. Выдайте ему премию. Да хоть трижды чемпион мира. Если ты не показываешь классной игры, которой от тебя ждут (и замечу - справедливо), а бездарно лажаешь чуть ли не в первом же матче, мы полное право имеем тебя критиковать. Выйди и докажи, что ты Олимпийский чемпион, а что не халтурить сюда приехал.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ neukomm (раскрыть)
28 ноября 2021 в 18:43
Бруно олимпийский чемпион 2021г. молодёжки сборной Бразилии. Остыньте Сударь.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 ноября 2021 в 18:38
Его прибывание у нас вызывает подозрения.
cska1948
cska1948
28 ноября 2021 в 18:35, ред.
"...В нынешнем сезоне Фукс провёл 2 матче за ЦСКА, не отметившись результативными действиями."
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Разве удаление с поля, плюс заработанный пенальти в свои ворота,не является результативным действием?
Брулин
Брулин
28 ноября 2021 в 18:33
Показать кому и что? И в какие сроки? Еще одна типичная РФ футбол-афера за гос счет.
drug01
drug01
28 ноября 2021 в 18:28
Значит будет в запасе
протон
протон
28 ноября 2021 в 18:23
Прошло 10 лет… Фукс сыграл 5 полных матчей за ЦСКА
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
28 ноября 2021 в 18:17
После травм в этом сезоне Бруно не плохо смотрелся в играх молодёжки, АВБ ввёл его в основу, но блин вышел комом, пенальти и удаление. По этой игре делать окончательные выводы не надо, он хороший защитник, хороший длинный обостряющий пас, быстрый, хорошо читает игру.
neukomm
neukomm ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
28 ноября 2021 в 17:42
Согласен, не по-русски получилось((
С того момента, как он приехал сюда (со своего приезда), чем он здесь занимался.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ neukomm (раскрыть)
28 ноября 2021 в 17:36
А что значит "тут" и до своего приезда. ? Где это тут?
neukomm
neukomm
28 ноября 2021 в 17:35
«Мы не рассматриваем вариант с возвращением в Бразилию»
Зря. После всего, чем это чудо тут занималось со своего приезда, он должен вернуть всю ЗП и свалить на*рен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 ноября 2021 в 17:33
А куда собрались?
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