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Мурзагулов: «Предложения по Агаларову недостойны лучшего форварда России»

вчера, 09:51

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, что к нападающему уфимцев Гамиду Агаларову проявляют интерес многие клубы. Гамид с 13 забитыми мячами на данный момент является лучшим бомбардиром РПЛ.

И мы, и Гамид, и его представители понимаем, что поступающие пока предложения недостойны лучшего, как мы уверены, нападающего России. И мы, и Гамид считаем, что надо посмотреть, подождать. Надо доказать всем, что это не временный успех, и только потом принимать решение.

Может ли «Уфа» продать его в зимнее трансферное окно? Думаю, что это маловероятно. Некоторые журналисты пишут, что, по их мнению, он во второй половине сезона сдуется. Давайте посмотрим, сдуется или нет.

Мы, видя эти предложения, пока просто улыбаемся. Мы знаем то, что другие о нем не знают, — он точно не сдуется. Мы знаем причины, по которым футболисты сдуваются, а Гамид точно не из таких людей.

От каких клубов есть предложения? И от российских, и от зарубежных. Страны пока называть не буду, потому что это будет неправильно.

Нас, конечно, критикуют за то, что мы говорим, что он один из лучших нападающих мира. Но мы говорили не так, мы говорили, что у него одни из лучших статистических показателей в мире. А в заголовках, естественно, звучит «лучший нападающий мира». Но со статистическими показателями не поспоришь.

Ранее появлялась информация о сумме, за которую «Уфа» готова продать Гамида.

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Все комментарии
4RT
4RT
вчера в 14:11
Какие не достойные предложения,достойнейшему из достойных
makkie
makkie
вчера в 11:52
Этого Мирзагулова же в своё время убрали с поста гендиректора Уфы. Его в дверь - а он в окно, получается? Сейчас уже в Совете директоров клуба, ну делааа...

Агаларову только удачи и прогресса. И не превратится в Чалова по итогу. Тот тоже поначалу всех удивлял и забивал в каждом матче, а потом резко сдулся и сейчас хуже Заболотного. Пожелаем Гамиду не повторить путь Феди!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:20
А некоторые "специалисты" считают лучшим форвардом страны какого то дзюбу. Кому верить?
Землянин
Землянин
вчера в 11:14, ред.
На туманный альбион ❓👻
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:58
Надо его в сборную России задействовать
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:56
Если перестанет забивать ценник упадет.
Gahi
Gahi
вчера в 10:55, ред.
В клубе "Уфа" знают когда нужно вовремя принять достойное решение по своему футболисту Гамиду Агаларову, то что он качественный нападающий за него говорит его статистика как он играет за свой клуб, а также за молодёжную сборную России и какое количество голов он успел забить за это время. Думаю что к нему проглядываются не только клубы из России, но также из Европы. В "Уфе" удачно смогли продлить карьеру в Европе Александру Зинченко, когда он перешёл в феврале 2015 года в команду то сразу обратил внимание на себя своей игрой, а уже в июле месяце стал лучшим игроком команды "Уфа". Но уже через год в июле 2016 года он подписал контракт на 5 лет с "Манчестер Сити", помню на "Соккер.Ру" многие писали что скоро возвратиться обратно в Уфу. Да, чтобы не сидеть на лавки он отправился в аренду "ПСВ" чтобы оттачивать своё мастерство, возвратившись с аренды в "Манчестер Сити" он продолжал работать над собой и глядя на то как он старается ему стали доверять играть за команду и Зинченко старался так что уже в окружение маститых партнёров его признают лучшим игроком в феврале месяце 2019 года в "Манчестер Сити". А уже летом 20 июля с Александром Зинченко заключают в клубе новый 5-летний контакт. Так что и с Гамидом Агаларовым сейчас происходит почти что тоже самое, но весь вопрос будет заключается в том, какой выбор сделают в клубе совместно с агентом и игроком, чтобы успешно продолжать совершенствовать своё мастерство в большом футболе и при этом не совершить поспешной ошибки при выборе команды. Удачи
Брулин
Брулин
вчера в 10:52
Агаларов забивает, показывает прекрасные бомбардирские качества, лучший по реализации, и это он делает в команде которая борется за выживание.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:35
Гамид – калиф на час. В следующем сезоне о нём никто не вспомнит.
mat73
mat73 ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 10:35
"В Зенит" - ты хотел сказать - да там скурвится и сдуется!
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:28
Статистика статистике рознь
ermak6848
ermak6848
вчера в 10:27
время покажем на что Он способен ..
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:17
Продадут в Спартак вот тогда можно говорить о сдувании.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 10:00
Главные покупки-продажи случаются летом. Скорее всего продадут Гамида задорого, но не за границу.
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