Экс-игрок ЦСКА Галямин: «Не верю в возвращение Вагнера. Ему уже 37 лет» .

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Галямин прокомментировал слухи о возможном возвращении форварда Вагнера Лава в стан армейцев.
Пишут, что Вагнер Лав зимой может вернуться в ЦСКА? Я в это не верю.
Бразилец сам не захочет возвращаться? Нет. Все-таки уже возраст — 37 лет. В «Кайрате» он действительно выглядит здорово, но это чемпионат Казахстана. Поэтому, мне кажется, чтобы усилить команду, надо какие-то другие альтернативы искать.
...В «Кайрате» он действительно выглядит здорово, но это чемпионат Казахстана....
Если руководство ЦСКА захочет подписать контракт с Вагнером Лав, то почему бы ему и не захотеть, тем более вернуться в команду в которой он играл, в команду, в которой его любят болельщики ЦСКА и болельщики РПЛ...
Да 37 лет, но он играет намного лучше более молодых игроков РПЛ в том числе и игроков ЦСКА... А по поводу чемпионата Казахстана, не будем "далеко ходить"....
К примеру последняя игра "Кайрата" в Лиге Конференций с "Базелем", из двух мячей забитых "Кайратом", один из голов в ворота "Базеля", первый гол, забил Вагнер Лав, который был одним из лучших игроков в составе "Кайрата" против "Базеля"....
На мой взгляд, был бы хороший вариант, и для Вагнера Лав, и для руководства ЦСКА контракт на один год, с возможной пролонгацией контракта через год, в зависимости от того, как будет играть этот год Вагнер за ЦСКА, что будет для игрока дополнительным стимулом играть как только возможно лучше....
...В «Кайрате» он действительно выглядит здорово, но это чемпионат Казахстана....
Если руководство ЦСКА захочет подписать контракт с Вагнером Лав, то почему бы ему и не захотеть, тем более вернуться в команду в которой он играл, в команду, в которой его любят болельщики ЦСКА и болельщики РПЛ...
Да 37 лет, но он играет намного лучше более молодых игроков РПЛ в том числе и игроков ЦСКА... А по поводу чемпионата Казахстана, не будем "далеко ходить"....
К примеру последняя игра "Кайрата" в Лиге Конференций с "Базелем", из двух мячей забитых "Кайратом", один из голов в ворота "Базеля", первый гол, забил Вагнер Лав, который был одним из лучших игроков в составе "Кайрата" против "Базеля"....
На мой взгляд, был бы хороший вариант, и для Вагнера Лав, и для руководства ЦСКА контракт на один год, с возможной пролонгацией контракта через год, в зависимости от того, как будет играть этот год Вагнер за ЦСКА, что будет для игрока дополнительным стимулом играть как только возможно лучше....
Это интерес болельщиков, внимание. Игроки могут объединится вокруг игрока в силу его характера. Вагнер несёт позитив, а команда скована из-за отсутствия результата и др проблем. И наконец сам футболист. ЦСКа не хватает последнего, завершающего удара, а нюх, чутье бразилец не потерял ещё.
Минус, это скорость. Но тут многое будет зависеть, какие задачи будет ставить тренерский штаб, тактика, стратегия.
Это интерес болельщиков, внимание. Игроки могут объединится вокруг игрока в силу его характера. Вагнер несёт позитив, а команда скована из-за отсутствия результата и др проблем. И наконец сам футболист. ЦСКа не хватает последнего, завершающего удара, а нюх, чутье бразилец не потерял ещё.
Минус, это скорость. Но тут многое будет зависеть, какие задачи будет ставить тренерский штаб, тактика, стратегия.