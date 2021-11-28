Экс-игрок ЦСКА Галямин: «Не верю в возвращение Вагнера. Ему уже 37 лет» .

Бывший игрок ЦСКА прокомментировал слухи о возможном возвращении форварда в стан армейцев.

Пишут, что Вагнер Лав зимой может вернуться в ЦСКА ? Я в это не верю.

Бразилец сам не захочет возвращаться? Нет. Все-таки уже возраст — 37 лет. В «Кайрате» он действительно выглядит здорово, но это чемпионат Казахстана. Поэтому, мне кажется, чтобы усилить команду, надо какие-то другие альтернативы искать.