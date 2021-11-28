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Экс-игрок ЦСКА Галямин: «Не верю в возвращение Вагнера. Ему уже 37 лет»

вчера, 09:31

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Галямин прокомментировал слухи о возможном возвращении форварда Вагнера Лава в стан армейцев.

Пишут, что Вагнер Лав зимой может вернуться в ЦСКА? Я в это не верю.

Бразилец сам не захочет возвращаться? Нет. Все-таки уже возраст — 37 лет. В «Кайрате» он действительно выглядит здорово, но это чемпионат Казахстана. Поэтому, мне кажется, чтобы усилить команду, надо какие-то другие альтернативы искать.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:58
Доброго времени суток Всем.
Можете мне вот эту ситуацию объяснить ???
Это вообще как понимать?!!
Два раза дали и тут же забрали , интересно.
112910415
112910415
вчера в 13:05
а возвращение возможно, между тем !
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:59, ред.
Экс-игрок ЦСКА Галямин: «Не верю в возвращение Вагнера. Ему уже 37 лет» .

Ведь суть даже не в том захочет ли руководство ЦСКА вернуть в команду бывшую звезду клуба или хочет ли он сам вернуться в клуб.
Человек начинает думать о таких моментах только тогда когда что-то у тебя в команде происходит не так как должно было идти. В любом случае конечно же Вагнер Лаву вполне по силам провести один-два сезона на очень приличном уровне, и точно принёс бы пользу клубу. Да и получше выглядит до сих пор, того же до сих пор молодого перспективного Чалова да и Заболотного вместе взятых.
Но ведь вопрос в том что просто дела очень не простые внутри клуба и команды, вот именно из-за этого и возникла эта дилемма насчёт Вагнер Лава. Ведь если бы в клубе было всё в полном порядке, никто и не вспомнил бы про 37-летнего Лава. Просто жизнь заставляет латать дыры, а не дырочки. На данный момент времени и при той ситуации в которой находится команда, то фигура Вагнер Лава точно принесла бы только пользу и в игре и для роста молодёжи. Всё-таки Вагнер Лав является мастером своего дела и у молодёжи будет с кого брать пример.

Вообщем придётся со стороны только наблюдать за происходящим в стане армейцев. Придёт или не придёт в ЦСКА, всё зависит только от двух сторон, от руководства клуба и от самого Вагнера .
В любом случае пожелаю ему только Удачи !
Всем Доброго Воскресного Дня !!!
makkie
makkie
вчера в 12:00
Так может Вагнера в качестве тренера вернуть хотят.
Ну а чего? Олич был, Березуцкий сейчас, чем Вагнер плох? Потом можно Тошича или Секу Олисе позвать ))
Сп62
Сп62
вчера в 11:23
Утопающий хватается за соломину. Но я не вижу, чтобы ЦСКА тонул.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:02
Ибрагимович постарше будет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:22
Вагнер в свои 37 смотрится шикарней, "шикарного" в свои 33. На год можно завернуть. Ничего по большому ЦСКа не потеряет. А приобрести может.
Это интерес болельщиков, внимание. Игроки могут объединится вокруг игрока в силу его характера. Вагнер несёт позитив, а команда скована из-за отсутствия результата и др проблем. И наконец сам футболист. ЦСКа не хватает последнего, завершающего удара, а нюх, чутье бразилец не потерял ещё.
Минус, это скорость. Но тут многое будет зависеть, какие задачи будет ставить тренерский штаб, тактика, стратегия.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:21
...Бразилец сам не захочет возвращаться? Нет. Все-таки уже возраст — 37 лет...
...В «Кайрате» он действительно выглядит здорово, но это чемпионат Казахстана....

Если руководство ЦСКА захочет подписать контракт с Вагнером Лав, то почему бы ему и не захотеть, тем более вернуться в команду в которой он играл, в команду, в которой его любят болельщики ЦСКА и болельщики РПЛ...
Да 37 лет, но он играет намного лучше более молодых игроков РПЛ в том числе и игроков ЦСКА... А по поводу чемпионата Казахстана, не будем "далеко ходить"....
К примеру последняя игра "Кайрата" в Лиге Конференций с "Базелем", из двух мячей забитых "Кайратом", один из голов в ворота "Базеля", первый гол, забил Вагнер Лав, который был одним из лучших игроков в составе "Кайрата" против "Базеля"....


На мой взгляд, был бы хороший вариант, и для Вагнера Лав, и для руководства ЦСКА контракт на один год, с возможной пролонгацией контракта через год, в зависимости от того, как будет играть этот год Вагнер за ЦСКА, что будет для игрока дополнительным стимулом играть как только возможно лучше....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:02
Возвращение Вагнера, даже не сомневаясь в таланте этого замечательного футболиста, выглядит как жест отчаянья и попытка вернуться к прошлому.
drug01
drug01
вчера в 10:01
Зачем он им нужен
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:36
Блин,он в самой Лиге конференций(которая теперь недоступна ямщикам) голы забивал,в том числе,и в прощальном матче! А всё нападение бывшего ЦСКА не может сподобиться на голешник всяким там "Химкам".Да и сегодня пролетят,видимо...Вот такая грустная диспозиция.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:33
В нынешнем Почтабанке любые чудеса возможны. Галямин что,рекламу не смотрит???
ОПС
ОПС
вчера в 09:32
Аналогично. Я тоже не верю.
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