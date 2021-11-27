Тренерский штаб ЦСКА выступил за возвращение Вагнера Лава в клуб

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав может вернуться в армейский клуб.
«Тренерский штаб московского клуба поддержал идею возвращения форварда. Но окончательное решение по футболисту остаётся за менеджментом армейцев.
Бразилец мог оказаться в ЦСКА летом 2020 года, но именно позиция руководства по нападающему исключила этот вариант развития событий», - утверждает источник.
Последним клубом Лава был казахстанский «Кайрат», который он покинул в этом месяце.
Погоду сделаешь
Погоду сделаешь
Признаю, у меня нет авторитетных источников, тут я бессилен соревноваться с "достоверными" 😉
Признаю, у меня нет авторитетных источников, тут я бессилен соревноваться с "достоверными" 😉
?673
?673
Олич был человеком Орешкина, и из интервью хорвата это было прекрасно видно. Березуцкого поставили Гинер с Бабаевым, и теперь палки в колёса вставляет уже Орешкин.
Даже мне, спартаковцу, это заметно невооружённым глазом.
Олич был человеком Орешкина, и из интервью хорвата это было прекрасно видно. Березуцкого поставили Гинер с Бабаевым, и теперь палки в колёса вставляет уже Орешкин.
Даже мне, спартаковцу, это заметно невооружённым глазом.