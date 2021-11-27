Тренерский штаб ЦСКА выступил за возвращение Вагнера Лава в клуб

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вчера, 12:50

Бывший нападающий ЦСКА может вернуться в армейский клуб.

«Тренерский штаб московского клуба поддержал идею возвращения форварда. Но окончательное решение по футболисту остаётся за менеджментом армейцев.

Бразилец мог оказаться в ЦСКА летом 2020 года, но именно позиция руководства по нападающему исключила этот вариант развития событий», - утверждает источник.

Последним клубом Лава был казахстанский «Кайрат», который он покинул в этом месяце.