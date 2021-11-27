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Тренерский штаб ЦСКА выступил за возвращение Вагнера Лава в клуб

вчера, 12:50

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав может вернуться в армейский клуб.

«Тренерский штаб московского клуба поддержал идею возвращения форварда. Но окончательное решение по футболисту остаётся за менеджментом армейцев.

Бразилец мог оказаться в ЦСКА летом 2020 года, но именно позиция руководства по нападающему исключила этот вариант развития событий», - утверждает источник.

Последним клубом Лава был казахстанский «Кайрат», который он покинул в этом месяце.

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Все комментарии
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 20:23
Ваня приди , ты нам нужен.
Погоду сделаешь
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 20:21
Покинул 1 день назад нвдо сказать
Mi6
Mi6
вчера в 18:02
У тренерского состава есть фамилии? Кто автор этого? Гнать срочно из клуба
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:33
Тогда не буду спорить с экспертами Соккера.
Признаю, у меня нет авторитетных источников, тут я бессилен соревноваться с "достоверными" 😉
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:27
Вагнер все ещё хорош в свои 37 лет......в Еврокубке отыграл 80 минут против Базеля и опять забил гол.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Кроликов (раскрыть)
вчера в 17:18
А почему вы представляете его в качестве тренера? А нельзя например представить его скаутом от ЦСКА по Бразилии, Колумбии, Венесуэле, Эквадору? Даже один толковый игрок в год это стало бы прекрасным результатом.
Beekeeper
Beekeeper
вчера в 17:10
если только тренером для нападающих он может помочь, но не как игрок. завершать карьеру Ваня едет в ЦСКА.
particular
particular
вчера в 17:09
Панибратство редко даёт позитивные результаты...
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 16:57
Никогда не забуду как мне как то мой тренер по боксу говорил-нехер прыгать в 40 лет по рингу и смешить людей. А к футболу это в 32-33 года относится-за исключением супер звезд Роналду Левандовского Месси. Вагнер был крут но время его далеко позади. Я восхищался игрой Адриано в 2017 г. Он просится в Россию но я бы не хотел чтоб в 34-35 лет нападающий был в Спартаке. ОНИ БЫЛИ КРУТЫ но ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ, ИМХО..
Альфи
Альфи ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:49
David Young
David Young ответ Альфи (раскрыть)
вчера в 16:47
Пора вернуть армейского бразильского Ивана, а Заболотного и Чалова уже можно куда-нибудь в футбольную ссылку отправить, например в один из сибирских клубов. Или в "лучшую лигу мира" - в Футбольную национальную лигу.
Альфи
Альфи
вчера в 16:40
Добро пожаловать домой ВАНЕЧКА! Что бы кто не говорил ,а с тобой МЫ еще повоюем
?673
joni1976
joni1976
вчера в 16:33
Он не бегал особо в 30, сейчас тем более не будет этого делать…. Думаю за бесплатно не нужен он. Хотя респект ему за былые времена
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:16
Ваньку из прошлого люблю,но вариант включения в состав 37-летнего футболиста никто заранее сможет прогнозировать как безусловно удачный. Хотя прощальный гол за "КАйрат" в Лиге конференций тоже забил.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
вчера в 16:05
Правильно, зачем заморачиваться с поисками и покупкой новых футболистов, проще купить сбитого лётчика.. только неясно для чего)
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 16:01
Думаю голов 10-12 Вагнер Лав и сейчас способен закатить в РПЛ
прохожий.
прохожий. ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 15:51
И в еврокубках играет нормально.В последней игре за Кайрат, забил Базелю.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:36
Если только в помощники Березуцкому .
Dima salev
Dima salev
вчера в 15:23
В таком возрасте он сможет играть в рпл но не в еврокубке
протон
протон
вчера в 15:17, ред.
Я не против, моральный дух поднимет, возможно это и тренеру поможет. Не скажу что Вагнер Это О или Роберто Карлос, играли в Анжи не плохо , Вагнер пол года бы мог поиграть думаю не плохо. Тут есть нюанс в отличии от тех двух что играли в Анжи, Вагнер был ключевым игроком в прошлом этого клуба .
BDA81
BDA81 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:59
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 14:57
    Регулярно смотришь чемпионат Казахстана? Он даже в Кайрате далеко не лучший, а наша отстойная РПЛ повыше казахской лиги будет. По моей аватарке, которой уже 13 лет видно как я к нему отношусь, но как игрок он сейчас не нужен. Как реликвия, возможно. но нам сейчас не до этого.
    David Young
    David Young ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 14:55
    Такое футбольное политиканство клубам на пользу не идёт, как видно на примере Вашего любимого клуба и московского ЦСКА. Судя по всему данные процессы будут продолжать ещё немало времени в обоих случаях.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 14:54
    Видно, что у тебя глаз" вооружен" своеобразно. Мой источник информации гораздо более достоверен и ближе к клубу. чем интервью обиженного Олича. Удачи тебе в сборе информации из желтых источников типа инстаграма Заремы. У меня иной авторитет и подход. Раскрывать не могу. Не так воспитан. Удачи на рынке по сбору "достоверной" информации.
    pendulum47
    pendulum47
    вчера в 14:50
    Странная политика возвращать былое славное... Зачем?! Он уже не будет так играть как раньше, живите настоящим, а не прошлым
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 14:49
    Ну если ты не видишь, как в цска делят власть - то это не мои проблемы.
    Олич был человеком Орешкина, и из интервью хорвата это было прекрасно видно. Березуцкого поставили Гинер с Бабаевым, и теперь палки в колёса вставляет уже Орешкин.
    Даже мне, спартаковцу, это заметно невооружённым глазом.
    Bombardier
    Bombardier
    вчера в 14:34
    Почему нет?
    BDA81
    BDA81
    вчера в 14:31
    За чем?! Отдать должное, так нужно было раньше. Теперь просто трата денег.
    112910415
    112910415
    вчера в 14:30
    а мы посмотрим, что получится
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 14:19
    Ему через пол года уже 38 лет будет...
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