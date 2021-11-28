Агент Баринова отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Юнайтед»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал информацию о том, что Ральф Рангник может подписать россиянина, если возглавит «Манчестер Юнайтед».
К нам никто из «Манчестер Юнайтед» не обращался. Не хочу комментировать слухи. Сейчас идут важные игры, концовка сезона.
Баринову с его хрустальностью переезд в АПЛ противопоказан. Он и в Локо сейчас много ошибается и карточки получает. И в сборной тоже.
Баринову с его хрустальностью переезд в АПЛ противопоказан. Он и в Локо сейчас много ошибается и карточки получает. И в сборной тоже.