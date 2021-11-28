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Агент Баринова отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Юнайтед»

28 ноября 2021, 17:14

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал информацию о том, что Ральф Рангник может подписать россиянина, если возглавит «Манчестер Юнайтед».

К нам никто из «Манчестер Юнайтед» не обращался. Не хочу комментировать слухи. Сейчас идут важные игры, концовка сезона.

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Все комментарии
Lexx1k
Lexx1k
28 ноября 2021 в 20:29
было бы неплохо увидеть Баринова в основе МЮ... ну то есть весело)
Сп62
Сп62
28 ноября 2021 в 19:19
Если бы Ральф не уезжал, не было бы и этого вброса.
протон
протон
28 ноября 2021 в 18:23
Баринов бы усилил МЮ конечно, хорошая замена Погба будет :))
ProKop92
ProKop92
28 ноября 2021 в 17:58
Если для Баринова сейчас идет концовка сезона...Сочувствую. Видимо весной, когда будет реальная концовка сезона, мы его на поле не увидим.
112910415
112910415
28 ноября 2021 в 17:45
пошутили и ладно
Caniggia
Caniggia
28 ноября 2021 в 17:32
Баринов, после крестов, так и не набрал свою форму, которая была до травмы. Сейчас он хоть и является основным игроком Локо и сборной, но весьма среднего уровня. Здесь никакого МЮ и близко быть не может, как и любой другой команды АПЛ.
Cat01
Cat01
28 ноября 2021 в 17:23
Делать нечего фейки пускают
drug01
drug01
28 ноября 2021 в 17:22
Какой Баринов?????
makkie
makkie
28 ноября 2021 в 17:22
Да это шутка от англичан была, чего все повелись что ли?))

Баринову с его хрустальностью переезд в АПЛ противопоказан. Он и в Локо сейчас много ошибается и карточки получает. И в сборной тоже.
beefs
beefs
28 ноября 2021 в 17:17
не пугайте людей...
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