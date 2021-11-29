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Левандовски — лучший нападающий 2021 года

вчера, 23:06

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получил награду издания France Football, став лучшим нападающим 2021 года.

Данный приз France Football вручает впервые. В 2021-м Левандовски забил 64 гола.

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Все комментарии
6wj755bsftt3
6wj755bsftt3
сегодня в 06:59
Тут выбор очевиден
ДСА
ДСА
сегодня в 06:25
Это называется дали утешительный приз.
Землянин
Землянин ответ Золoтой Мяч (раскрыть)
сегодня в 03:45
Золотой мяч, тебя просто клонировали 😂
yzjy6w68gmcj
yzjy6w68gmcj
сегодня в 02:23
Так оно и есть
Тео Джонс
Тео Джонс ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 00:14
Он лучший бомбардир и ассистент КОПА ахахах какие вы угарные)
Roman73
Roman73
сегодня в 00:07
Пошёл ты на хрен франс футбол и твой
золотой мяч дурацкий !
lobsterdam
lobsterdam ответ Золoтой Мяч (раскрыть)
сегодня в 00:04
Один - бабе из Барсы...
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 00:03
Когда Роберту вручили приз и к тому же обращал на себя заранее надетый лауреатский блестящий френч Месси, стало ясно что Баллон дадут ему! Вселенский позор, какого еще не было! Дешевое шоу под шарманку! За что ему ГБ? За то, что сбежал из Барсы и ничего не успел создать в ПСЖ? Или за то, что Аргентина выиграла Копа? Но там-то он даже гола не забил! Роналду молодец, что не поехал смотреть на этот цирк!
Roman73
Roman73
сегодня в 00:00
Пошёл ты на хрен франс футбол и твой
золотой мяч дурацкий !
Soccer2016
Soccer2016
вчера в 23:56
Левандовски был лучший,но мяч Месси, ахах, футбол это цирк, а шапито уехал в Аргентину
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:46
По всей логике и Мяч тоже должен взять он - Месси же тоже нападающий и в этом сезоне ни разу не лучший
...или французские эквилибристы такой утешительный приз Лёве придумали?
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 23:33
Думается мне что это все что сегодня получит Левандовски.
амурец
амурец
вчера в 23:32
Подсластили, теперь понятно готовят очередной левевший ЗМ гному
протон
протон
вчера в 23:31
грядет величайшая кража со времен Рибери/Снейдера...
FERIS
FERIS
вчера в 23:30
Всё понятно,гному вручат ЗМ.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:21
Левандовски — лучший нападающий 2021 года

ДА! Какой еще Бензема и Месси прямо сейчас? Какой?
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 23:21
Хоть бы красивую какую-то награду придумали бы, а то, золотая подставка какая-то
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Золoтой Мяч (раскрыть)
вчера в 23:19
оба для Месси
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:18
норм награда ему, вместо золотого мяча ))
Kosmos58
Kosmos58 ответ Золoтой Мяч (раскрыть)
вчера в 23:17
М и Ж.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 23:13
Да! Сфантазировал я.
eleven LC
eleven LC
вчера в 23:12
Ну что,отдаём зм Лёве и по домам!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:10
Он действительно лучший нападающий.
Брулин
Брулин ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 23:10
Один мяч Женский
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:09
Вполне заслуженно, мои поздравления Роберту !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Золoтой Мяч (раскрыть)
вчера в 23:08
За 20 и 21 годы, в прошлом году вручения не было из за пандемии.
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
вчера в 23:06
Почему 2 ЗМ на сцене??
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