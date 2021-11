Левандовски — лучший нападающий 2021 года

Нападающий «Баварии» получил награду издания France Football, став лучшим нападающим 2021 года.

Данный приз France Football вручает впервые. В 2021-м Левандовски забил 64 гола.

The striker of the year award goes to… Robert Lewandowski ! 🦾 #ballondor pic.twitter.com/OEy9mlSjki