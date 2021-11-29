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Хлусевич — лучший игрок матча «Арсенал» Тула — «Локомотив»

вчера, 21:28
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич признан лучшим игроком матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» (3:1).

Хлусевич провёл на поле все 90 минут, отметившись забитым голом.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 23:12
Молодец, Даниил!
Зимой ждём в Спартаке, чтобы выйти на новый уровень.
YVG
YVG
вчера в 22:26
Еще не в спартаке, а уже пиарить начали. Возможно, что и уйдет с понижением.
Брулин
Брулин
вчера в 21:32
Это тот который должен перейти в Спартак?
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