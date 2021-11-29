Хлусевич — лучший игрок матча «Арсенал» Тула — «Локомотив»

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич признан лучшим игроком матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» (3:1).
Хлусевич провёл на поле все 90 минут, отметившись забитым голом.
Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич признан лучшим игроком матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» (3:1).
Хлусевич провёл на поле все 90 минут, отметившись забитым голом.
Зимой ждём в Спартаке, чтобы выйти на новый уровень.
Зимой ждём в Спартаке, чтобы выйти на новый уровень.