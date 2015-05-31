Толстых смещен с поста президента РФС

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31 мая 2015, 16:02

РФС

РФС

РФС

На сегодняшней конференциипринято решение о досрочном прекращении полномочий президента организации. За отставку проголосовало 235 делегатов, против — 196, еще 22 воздержалось.Исполнять обязанности главы федерации до новых выборов будет вице-президентТолстых руководил