Толстых смещен с поста президента РФС

На сегодняшней конференции РФС принято решение о досрочном прекращении полномочий президента организации Николая Толстых. За отставку проголосовало 235 делегатов, против — 196, еще 22 воздержалось.
Исполнять обязанности главы федерации до новых выборов будет вице-президент РФС Никита Симонян.
Толстых руководил РФС с сентября 2012 года.
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