ФИФА оштрафовала Нигерию и ДР Конго за нарушения в плей-офф ЧМ-2026

сегодня, 14:26
НигерияЛоготип футбольный клуб Нигерия1 : 1Логотип футбольный клуб ДР КонгоДР КонгоЗакончился после серии пенальти

ФИФА наложила санкции на федерации футбола Нигерии и ДР Конго после инцидентов в решающем матче африканского плей-офф отбора ЧМ-2026, в котором «леопарды» победили «суперорлов» 4:3 по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Нигерия оштрафована на 1000 швейцарских франков за вторжение зрителей на поле и бросание предметов. ДР Конго получила более суровое наказание — 5000 франков за использование лазерных указок болельщиками.

Сборная ДР Конго пока не обеспечила себе место на ЧМ-2026. Ей предстоит сыграть в финале интерконтинентального плей-офф против Ямайки или Новой Каледонии.

Перевод с tribalfootball.com
ЦСКА будет оспаривать красную карточку Челестини
Вчера, 22:59
«Бавария» обжалует дисквалификацию Диаса
Вчера, 18:44
«Балтика» подаст апелляцию на удаление Талалаева
Вчера, 18:07
Талалаев может быть дисквалифицирован на три месяца
Вчера, 10:25
Талалаеву грозит штраф и дисквалификация после удаления в матче с ЦСКА
Вчера, 08:09
Бобровский удалил двух игроков в первом тайме матча «Ростов» — «Динамо»
14 марта
Варвар7
сегодня в 15:10
Чёт , штрафы больно символические , в чём подвох ? )
kqp7p9g78vsg
сегодня в 14:55
Нашли ФИФА какие страны обижать.... но деньги на халяву заработали....
Валерыч
сегодня в 14:33
Это мелочи, главное путёвка на ЧМ теперь есть.
