ФИФА оштрафовала Нигерию и ДР Конго за нарушения в плей-офф ЧМ-2026

сегодня, 14:26

ФИФА наложила санкции на федерации футбола Нигерии и ДР Конго после инцидентов в решающем матче африканского плей-офф отбора ЧМ -2026, в котором «леопарды» победили «суперорлов» 4:3 по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Нигерия оштрафована на 1000 швейцарских франков за вторжение зрителей на поле и бросание предметов. ДР Конго получила более суровое наказание — 5000 франков за использование лазерных указок болельщиками.