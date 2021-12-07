ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. ФНЛ 2021/2022

Тренер «Алании» Гогниев получил приз за вклад в популяризацию ФНЛ

вчера, 17:37

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев получил специальный приз за вклад в популяризацию ФНЛ, сообщает пресс-служба лиги.

«Два месяца подряд вы голосовали за Гогниева в опросе за самого яркого героя лиги, и мы не смогли пройти мимо и учредили для него специальный приз за вклад в популяризацию #ЛучшаяЛигаМира! Спартак Артурович получил от нас золотой микрофон и традиционную футболку! Желаем Спартаку Гогниеву только положительных эмоций и с нетерпением ждем его новые пресс-конференции», — говорится в сообщении ФНЛ в инстаграме.

В турнирной таблице «Алания» идет на четвертом месте, набрав 43 очка в 25 турах.

В сентябре Гогниева дисквалифицировали на 5 игр за оскорбления.

Все новости
Де Хеа признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в ноябре
Вчера, 18:19 Комментарии5
Чалханоглу признан лучшим игроком Серии А в ноябре
Вчера, 16:59 Комментарии4
ОфициальноБернарду Силва третий раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Ман Сити»
Вчера, 16:45 ФотоКомментарии7
ОфициальноЛарссон получил премию «Гладиатор года»
Вчера, 15:18 ФотоКомментарии5
Тренев и Василенко — лучшие тренеры ФНЛ в ноябре
06 декабря Комментарии2
ОфициальноКлассон — лучший игрок матча «Сочи» — «Краснодар»
05 декабря Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
Alean
Alean ответ beefs (раскрыть)
вчера в 19:40
Это видимо за драки )
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:36
осталось выйти в премьер-лигу, а главное стадион, который разобрали заново построить
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 18:58
Благодарю дружище. ✊
Вот это настоящая пропаганда и реклама Алании !!!☝😉👍✌🙋‍♂️
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:44
Думаете, в серии А удивили, сыграв 4:4, "Алания" способна закончить матч со счетом 5:5. А пресс-конференции Спартака - это отдельная песня. В общем если сейчас и есть из-за чего смотреть ФНЛ, так это из-за Гогниева с его "Аланией".
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:30
Команда играет ярко, мног забивает и пропускает
Cat01
Cat01
вчера в 18:18
Доброе дело
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:06
Алания - самая играющая команда ФНЛ.
beefs
beefs
вчера в 18:03
а в чем популяризация ФНЛ...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:49
Спартаку Удачи с Аланией !!! Вперёд Алания !!!
Жду тебя в РПЛ.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100