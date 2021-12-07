Тренер «Алании» Гогниев получил приз за вклад в популяризацию ФНЛ

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вчера, 17:37

Главный тренер «Алании» получил специальный приз за вклад в популяризацию ФНЛ , сообщает пресс-служба лиги.

«Два месяца подряд вы голосовали за Гогниева в опросе за самого яркого героя лиги, и мы не смогли пройти мимо и учредили для него специальный приз за вклад в популяризацию #ЛучшаяЛигаМира! Спартак Артурович получил от нас золотой микрофон и традиционную футболку! Желаем Спартаку Гогниеву только положительных эмоций и с нетерпением ждем его новые пресс-конференции», — говорится в сообщении ФНЛ в инстаграме.

В турнирной таблице «Алания» идет на четвертом месте, набрав 43 очка в 25 турах.

В сентябре Гогниева дисквалифицировали на 5 игр за оскорбления.