Тренер «Алании» Гогниев получил приз за вклад в популяризацию ФНЛ

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев получил специальный приз за вклад в популяризацию ФНЛ, сообщает пресс-служба лиги.
«Два месяца подряд вы голосовали за Гогниева в опросе за самого яркого героя лиги, и мы не смогли пройти мимо и учредили для него специальный приз за вклад в популяризацию #ЛучшаяЛигаМира! Спартак Артурович получил от нас золотой микрофон и традиционную футболку! Желаем Спартаку Гогниеву только положительных эмоций и с нетерпением ждем его новые пресс-конференции», — говорится в сообщении ФНЛ в инстаграме.
В турнирной таблице «Алания» идет на четвертом месте, набрав 43 очка в 25 турах.
В сентябре Гогниева дисквалифицировали на 5 игр за оскорбления.
Вот это настоящая пропаганда и реклама Алании !!!☝😉👍✌🙋♂️
Вот это настоящая пропаганда и реклама Алании !!!☝😉👍✌🙋♂️
Жду тебя в РПЛ.
Жду тебя в РПЛ.