ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Ларссон получил премию «Гладиатор года»

вчера, 15:18

Нападающий Джордан Ларссон признан лучшим игроком «Спартака» по итогам прошлого сезона.

Сегодня шведский форвард получил премию «Гладиатор года», которая была учреждена в 2017 году интернет-форумом спартаковских болельщиков. Первым обладателем приза стал Денис Глушаков, затем он доставался Квинси Промесу, Георгию Джикии и Александру Максименко.

Ларссон получил премию «Гладиатор года»

Ранее Ларссон получил награду «Золотой кабан».

Все новости
Де Хеа признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в ноябре
Вчера, 18:19 Комментарии5
Тренер «Алании» Гогниев получил приз за вклад в популяризацию ФНЛ
Вчера, 17:37 ФотоКомментарии9
Чалханоглу признан лучшим игроком Серии А в ноябре
Вчера, 16:59 Комментарии4
ОфициальноБернарду Силва третий раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Ман Сити»
Вчера, 16:45 ФотоКомментарии7
Тренев и Василенко — лучшие тренеры ФНЛ в ноябре
06 декабря Комментарии2
ОфициальноКлассон — лучший игрок матча «Сочи» — «Краснодар»
05 декабря Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
Конь 666
Конь 666
вчера в 16:56
Баламут года, странный выбор болел!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:44
Получить такую награду на следующий год после Максименко - это дорогого стоит. Правда сейчас этот джордан скорей бумажный тигр по китайской терминологии.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:27
Блин, храбрый, джентльмен, золотой кабан теперь гладиатор, офонареть какие звания придумал федун из серии нарочно не придумаешь.
makkie
makkie
вчера в 16:17
Это награды из серии "за прошлые заслуги".

Год назад Ларссон действительно был одним из лучших в Спартаке. И по праву признавался самым полезным игроком команды. Но сейчас от Хенриковича лишь блеклая тень. Еще и обиды на Руя Виторию, и игра из-под палки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:29
Поздравляю его с этой наградой!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100