Ларссон получил премию «Гладиатор года»

Нападающий Джордан Ларссон признан лучшим игроком «Спартака» по итогам прошлого сезона.
Сегодня шведский форвард получил премию «Гладиатор года», которая была учреждена в 2017 году интернет-форумом спартаковских болельщиков. Первым обладателем приза стал Денис Глушаков, затем он доставался Квинси Промесу, Георгию Джикии и Александру Максименко.
Ранее Ларссон получил награду «Золотой кабан».
Год назад Ларссон действительно был одним из лучших в Спартаке. И по праву признавался самым полезным игроком команды. Но сейчас от Хенриковича лишь блеклая тень. Еще и обиды на Руя Виторию, и игра из-под палки.
Год назад Ларссон действительно был одним из лучших в Спартаке. И по праву признавался самым полезным игроком команды. Но сейчас от Хенриковича лишь блеклая тень. Еще и обиды на Руя Виторию, и игра из-под палки.