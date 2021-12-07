Ларссон получил премию «Гладиатор года»

1638879497

вчера, 15:18

Нападающий признан лучшим игроком «Спартака» по итогам прошлого сезона.

Сегодня шведский форвард получил премию «Гладиатор года», которая была учреждена в 2017 году интернет-форумом спартаковских болельщиков. Первым обладателем приза стал Денис Глушаков, затем он доставался Квинси Промесу, Георгию Джикии и Александру Максименко.

Ранее Ларссон получил награду «Золотой кабан».