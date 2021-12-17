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Билеты на финал ЛЧ поступят в продажу в марте 2022 года

вчера, 09:32

Глава оргкомитета петербургского финала ЛЧ Алексей Сорокин рассказал о подготовке к данному мероприятию.

Финал Лиги чемпионов — это не только сам матч, который пройдет на «Газпром Арене», но и масса событий в городе. Практически в течение четырех дней весь центр Санкт-Петербурга будет охвачен мероприятиями финала. Концепция предполагает установку гигантского трофея в знаковом месте. В нашем случае мы рассчитываем на стрелку Васильевского острова. Традиционно это фестиваль чемпионов. Не нужно путать с фан-зоной. Это не место для просмотра, какое мы видели на Конюшенной площади во время последних турниров. Речь идет про матч легенд, павильоны спонсоров, концерт, который организовывается накануне финала, и т.д. Обещаю, что большой праздник охватит весь центр города.

Билеты на финал ЛЧ поступят в продажу в марте 2022 года.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
вчера в 10:44
Ну а сколько билетов будет?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:38
Поступят и через несколько секунд исчезнут.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:53, ред.
Стоит ли сейчас вообще заранее что то прелагать болельщикам? До мая (финала ЛЧ) еще далеко, а с этими "новыми" штампами ковида нельзя быть уверенными что допустят на матч финала....
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:43
Билеты то поступят а кому они достанутся?
ОПС
ОПС
вчера в 09:42
До марта еще дожить надо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:39
Хорошо бы попасть...
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