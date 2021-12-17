Билеты на финал ЛЧ поступят в продажу в марте 2022 года.

Глава оргкомитета петербургского финала ЛЧ Алексей Сорокин рассказал о подготовке к данному мероприятию.

Финал Лиги чемпионов — это не только сам матч, который пройдет на «Газпром Арене», но и масса событий в городе. Практически в течение четырех дней весь центр Санкт-Петербурга будет охвачен мероприятиями финала. Концепция предполагает установку гигантского трофея в знаковом месте. В нашем случае мы рассчитываем на стрелку Васильевского острова. Традиционно это фестиваль чемпионов. Не нужно путать с фан-зоной. Это не место для просмотра, какое мы видели на Конюшенной площади во время последних турниров. Речь идет про матч легенд, павильоны спонсоров, концерт, который организовывается накануне финала, и т.д. Обещаю, что большой праздник охватит весь центр города.