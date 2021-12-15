Зрителей на игры АПЛ будут пропускать только по паспорту вакцинации

С сегодняшнего дня допуск болельщиков на поединки АПЛ разрешен только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о прививке, сообщается на официальном сайте лиги.
Эти меры приняли после того, как власти Великобритании ужесточили введенные ранее коронавирусные ограничения из-за нового омикрон-штамма.
Теперь фанаты обязаны заполнять форму самопроверки статуса COVID-19 на сайте команды перед посещением игры. Болельщикам, не имеющим отрицательного ПЦР-теста или сертификата о прививке, будет отказано в посещении встречи команд. Проверки будут проводиться при входе на стадион.
Новые правила будут действовать уже на играх ближайшего тура АПЛ, которые пройдут 15–16 декабря.
Здоровье, жизнь важнее футбола, от чего-то невозможно отказаться, таковы реалии жизни, но от посещения футбольных матчей на стадионе отказаться не только можно, но и нужно.....
К примеру, в последнее время в Великобритании, где полный курс вакцинации прошли по меньшей мере 42 млн человек, растет количество новых больных....
Здоровье, жизнь важнее футбола, от чего-то невозможно отказаться, таковы реалии жизни, но от посещения футбольных матчей на стадионе отказаться не только можно, но и нужно.....
К примеру, в последнее время в Великобритании, где полный курс вакцинации прошли по меньшей мере 42 млн человек, растет количество новых больных....