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Зрителей на игры АПЛ будут пропускать только по паспорту вакцинации

вчера, 16:16

С сегодняшнего дня допуск болельщиков на поединки АПЛ разрешен только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о прививке, сообщается на официальном сайте лиги.

Эти меры приняли после того, как власти Великобритании ужесточили введенные ранее коронавирусные ограничения из-за нового омикрон-штамма.

Теперь фанаты обязаны заполнять форму самопроверки статуса COVID-19 на сайте команды перед посещением игры. Болельщикам, не имеющим отрицательного ПЦР-теста или сертификата о прививке, будет отказано в посещении встречи команд. Проверки будут проводиться при входе на стадион.

Новые правила будут действовать уже на играх ближайшего тура АПЛ, которые пройдут 15–16 декабря.

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Перевод с premierleague.com
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Все комментарии
3ton
3ton
вчера в 21:38
Это правильно!
Надо уменьшать риск заболевания .

У меня знакомые есть , которые и после вакцинации заболели .
Мне повезло , я не болел , но вакцинацию сделал .
протон
протон
вчера в 20:52
Будь он проклят этот ковид. и кто его придумал если . Достало ...
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 20:49
Значит так нужно.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:55
Попались,мелкобританцы!!!
ДСА
ДСА
вчера в 17:35
Теперь футбол только для зомби-привитых.
Железный Капут
Железный Капут ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:10
У антиваксеров - к бабке не ходи
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:54
Или QR коду как у нас.
shur
shur ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 16:46
...где британцы с вискариком и умными разговорами и где мы с водочкой и
с селёдочкой?! А по чесноку мне 65+ , Я сделал всё что требовалось в стране,
которую люблю и уважаю и хожу куда хочу и где хочу, чего и Вам желаю!!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:37, ред.
Вирус-ковид мутирует, вирусы размножаются, омикрон не изучен, и нет никакой гарантии в том, что вакцинированный человек даже дважды, не будет заражен этим вирусом...
Здоровье, жизнь важнее футбола, от чего-то невозможно отказаться, таковы реалии жизни, но от посещения футбольных матчей на стадионе отказаться не только можно, но и нужно.....

К примеру, в последнее время в Великобритании, где полный курс вакцинации прошли по меньшей мере 42 млн человек, растет количество новых больных....
Elliada
Elliada
вчера в 16:27
Где-то читал, что омикрон вакцинированных любит
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:23
И правильно,давно пора!😜
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