Зрителей на игры АПЛ будут пропускать только по паспорту вакцинации

1639574168

вчера, 16:16

С сегодняшнего дня допуск болельщиков на поединки АПЛ разрешен только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о прививке, сообщается на официальном сайте лиги.

Эти меры приняли после того, как власти Великобритании ужесточили введенные ранее коронавирусные ограничения из-за нового омикрон-штамма.

Теперь фанаты обязаны заполнять форму самопроверки статуса COVID-19 на сайте команды перед посещением игры. Болельщикам, не имеющим отрицательного ПЦР-теста или сертификата о прививке, будет отказано в посещении встречи команд. Проверки будут проводиться при входе на стадион.