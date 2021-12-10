В «Локомотиве» прокомментировали задержание фанатов на матче с «Марселем»

В пресс-службе «Локомотива» дали комментарий касательно задержаний болельщиков «железнодорожников» на матче Лиги Европы с «Марселем» во Франции. Местная полиция задержала 14 болельщиков «Локомотива» в первом тайме. После игры фанатов отпустили.

За несколько дней до матча с «Олимпиком» полиция Франции направила в адрес «Локомотива» письмо, в котором значилось, что все болельщики нашего клуба, которые прибудут в Марсель, будут задерживаться на стадионе, прилегающей к нему территории и в некоторых районах города. Мы были на связи с представителями всех фанатских объединений «Локомотива», информировали их о такой позиции принимающей стороны. Вместе с тем мы понимали, что наши болельщики в любом случае отправятся поддержать команду, потому находились в постоянном контакте как с представителями «Олимпика», так и с уполномоченными лицами из числа местной полиции.