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В «Локомотиве» прокомментировали задержание фанатов на матче с «Марселем»

вчера, 12:49
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

В пресс-службе «Локомотива» дали комментарий касательно задержаний болельщиков «железнодорожников» на матче Лиги Европы с «Марселем» во Франции. Местная полиция задержала 14 болельщиков «Локомотива» в первом тайме. После игры фанатов отпустили.

За несколько дней до матча с «Олимпиком» полиция Франции направила в адрес «Локомотива» письмо, в котором значилось, что все болельщики нашего клуба, которые прибудут в Марсель, будут задерживаться на стадионе, прилегающей к нему территории и в некоторых районах города. Мы были на связи с представителями всех фанатских объединений «Локомотива», информировали их о такой позиции принимающей стороны. Вместе с тем мы понимали, что наши болельщики в любом случае отправятся поддержать команду, потому находились в постоянном контакте как с представителями «Олимпика», так и с уполномоченными лицами из числа местной полиции.

Сразу после задержания наших болельщиков мы оперативно связались с сотрудниками французского клуба и полицией. Удалось убедить представителей полиции, что никаких противоправных действий со стороны болельщиков «Локомотива» не планировалось и совершено не было. В итоге наших болельщиков задержали на время матча и несколько часов после окончания его. Французская полиция объяснила это соображениями безопасности, фанаты «Олимпика» известны своим буйным и непредсказуемым поведением. Никаких штрафов или иных наказаний для болельщиков ФК «Локомотив» со стороны французских правоохранительных органов не последовало.

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Все комментарии
kust07
kust07
вчера в 14:55
Политика мать её етить.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:22, ред.
Если идти на принцип, то эти четырнадцать наших болельщиков футбольного клуба Локомотив могут через Европейский суд по правам человека предъявить претензии к марсельской полиции о незаконности их задержания. Любое цивилизованное государство, а Франция относится именно к этой категории стран, обязано обеспечить безопасное пребывание на его территории всех граждан независимо от их принадлежности, если в этот период не объявлено чрезвычайное положение. Вместо того чтобы изолировать преступников и хулиганов от нормальных людей, полиция наоборот, заботясь о якобы безопасности законопослушных людей ограничивает их свободу передвижения. На лицо вопиющее нарушение прав человека, гарантированное "Всеобщей Декларации прав человека принятой Ассамблеей ООН в 1948 году статьями 3, ст.6, ст.9, ст.13" Вот только станут ли эти любители футбола отстаивать свои права и исковые требования в международных судах, ведь эта процедура займёт не мало времени и потребует много денежных средств, и найдутся ли такие правозащитники готовые довести это дело до справедливого решения, для меня вопрос остающийся без ответа.Болейте за своих, а не против чужих.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:22
Вспомнили наверное 2016 год ЧЕ , когда наши болелы гоняли стаи англов по всему городу...)
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:43
Просто наши болельщики очень похожи на арабских эмигрантов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:53
Такое иногда бывает...
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