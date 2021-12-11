ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

ЦСКА объявил о компенсации фанатам после матчей с «Зенитом» и «Арсеналом»

вчера, 20:59

ЦСКА объявил о компенсации болельщикам за матчи РПЛ с «Зенитом» и тульским «Арсеналом».

На игре с лидерами РПЛ множество поклонников москвичей были задержаны за использование пиротехники. Игра с «Арсеналом» прошла без зрителей.

Мы не можем оставить ситуацию, произошедшую на последних домашних матчах с «Зенитом» и «Арсеналом», без внимания и просим болельщиков принять наши извинения и ознакомиться с предусмотренной компенсацией.

Для посетителей секторов 203-206 трибуны «А» на матче ПФК ЦСКА – «Зенит» предусмотрен сертификат на 2000 рублей в официальный магазин ПФК ЦСКА и скидка 12% на абонемент следующего сезона.

Владельцы абонементов, не попавшие на матч ПФК ЦСКА – «Арсенал», смогут вернуть деньги, эквивалентные стоимости посещения этой игры, либо получат скидку 7% на абонемент следующего сезона, что превышает стоимость посещения сегодняшнего матча.

Все новости
СлухиМВД было за перенос игры ЦСКА — «Арсенал» из-за вероятной акции фанатов
10 декабря Комментарии16
В «Локомотиве» прокомментировали задержание фанатов на матче с «Марселем»
10 декабря Комментарии5
Болельщики до 13 лет смогут посетить игру «Динамо» — «Зенит» бесплатно
09 декабря Комментарии4
РФС вынесет решение по инциденту в матче ЦСКА — «Зенит» 9 декабря
07 декабря Комментарии9
Фанаты встретились с руководством ЦСКА из-за задержания болельщиков
06 декабря Комментарии16
«Мы тоже с вами». Шунин поддержал фанатов «Динамо», ушедших с трибуны
06 декабря ФотоКомментарии7
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 06:34
Баснословные скидки
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:58
Правильное решение.
oFANATo
oFANATo ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:40
Кто слышал про Зарему и Федуна в спартаке в цирке не смеётся🤗
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:53
    armeec_
    armeec_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 21:56
    Согласен. За одним исключением, Олич был таким же клоуном. Возомнившим себя гл. тренером, пойдя в проблемную команду. Потом поджав хвост убежал, обвиняя всех и вся.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:45
    Руководство армейцев кроме жалости и усмешки ничего не вызывает, Олич покинул цирк, а клоуны остались
    протон
    протон
    вчера в 21:12
    за билеты там что-то компенсировали, спасибо что не купонами в пятерочку, хотя очень близко. А за все остальное? Если бы я на трибуне куковал бы 3 часа, а опыт такой имеется, после матча России с Аргентиной, то я бы потом в жизни не пошел на подобное мероприятие. И уж скидка в условные 500 рублей на шмот в фирменном магазине ну такое...
    протон
    протон
    вчера в 21:11
    Нормальная такая компенсация! Жаль за весну 2020-го ничего не было.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    вчера в 21:11, ред.
    Сам не фанат, хожу только на рок-концерты. "Фаеры Вам в Попу". Никогда запрещенного не проносил. 20 лет назад : кто сдает - тот свое возвращает. На концерте Летова в Юбилейной меня чуть не прибили по спине дубинойхбитой или я так и не понял)
    протон
    протон
    вчера в 21:10
    Всем болельщикам которые пострадали от полицейских, абонемент бесплатный по жизненно.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 21:04
    Ну ладно хоть так, хотя за такое надо и абонементы бесплатно дарить.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 21:04
    наверное это правильно
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100