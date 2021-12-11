ЦСКА объявил о компенсации фанатам после матчей с «Зенитом» и «Арсеналом»

ЦСКА объявил о компенсации болельщикам за матчи РПЛ с «Зенитом» и тульским «Арсеналом».

На игре с лидерами РПЛ множество поклонников москвичей были задержаны за использование пиротехники. Игра с «Арсеналом» прошла без зрителей.

Мы не можем оставить ситуацию, произошедшую на последних домашних матчах с «Зенитом» и «Арсеналом», без внимания и просим болельщиков принять наши извинения и ознакомиться с предусмотренной компенсацией.

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