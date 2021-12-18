ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

Кавани хочет перейти в «Барселону»

вчера, 14:38

Нападающий МЮ Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Испании.

Утверждается, что 34-летний уругваец близок к переходу в «Барселону». Возможно, «красные дьяволы» расторгнут контракт с Кавани, чтобы не платить ему зарплату. Если форвард перейдет в каталонский клуб, то стороны подпишут краткосрочное соглашение – до 30 июня.

Все новости
Президент «Баварии» объяснил, почему клуб не подпишет Холанда
Сегодня, 18:09 Комментарии0
СлухиМоуриньо хочет видеть в «Роме» Лофтуса-Чика
Сегодня, 17:53 Комментарии2
Холанд в «Реал» — рискованный трансфер. Безумные сделки могут испортить команду Анчелотти
Сегодня, 17:34Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии1
Слухи«Арсенал» и «Барселона» могут обменяться игроками
Сегодня, 15:23 Комментарии9
Слухи«Севилья» хочет подписать Мариано Диаса
Сегодня, 15:04 Комментарии1
Слухи«Ман Юнайтед» поспорит с «Барселоной» за защитника «Марселя»
Сегодня, 14:57 Комментарии2
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:42
Кавани всегда полезно играл
протон
протон
вчера в 17:16
Так-то даже такой старый Кавани сильнее чем тот же Депай
амурец
амурец
вчера в 16:35
Ого хочет пойти на понижение?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:33
Если только бесплатно!
Alex12357
Alex12357
вчера в 16:26
Да но в Барселоне Дани Алвес,так что рано радуешься!
3ton
3ton
вчера в 16:04
Кавани Барселоне сейчас бы сильно не помешал .
Нападающий Барселоне необходим , даже и в таком возрасте , но с большим опытом .
Где-то я читал одну интересную статью и Кавани там очень хорошо подходит под стиль Хави .
Кавани много прессингует , то что требует от своих футболистов Хави .
По этому компоненту в Барселоне лидер Гави , Педри и Нико .
Гави вообще стал любимчиком Хави и ставит его в подражание остальным .
Было бы у Хави 11 Гави 😂😂😂
ДСА
ДСА
вчера в 15:32
Похоже всех всё устраивает.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 15:25
Может Ибру Вернуть?)
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 15:20
Лучше бы Иньесту вернули))
drug01
drug01
вчера в 15:15
Если возьмут переходи
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:11
Очень сомнительно.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 15:04
Многие хотят. Но не у всех получается.
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 15:03
Она может иметь смысл, если разбавлять стариков молодыми пацанами из академии. В противном случае это путь в никуда.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:57
Погоня за старичками Барсу не спасет. Сначала Агуэро, потом на Санчеса глаз положили, теперь во Кавани.. Кто следующий из старичков на очереди???
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 14:57
игрок, конечно, неплохой, но в МЮ толку от него немного, пускай едет, отпускаем, только, боюсь, такой зарплаты в Барсе ему не видать!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:39
Там щас денег нету...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100