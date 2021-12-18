Кавани хочет перейти в «Барселону»

Нападающий МЮ Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Испании.
Утверждается, что 34-летний уругваец близок к переходу в «Барселону». Возможно, «красные дьяволы» расторгнут контракт с Кавани, чтобы не платить ему зарплату. Если форвард перейдет в каталонский клуб, то стороны подпишут краткосрочное соглашение – до 30 июня.
Нападающий Барселоне необходим , даже и в таком возрасте , но с большим опытом .
Где-то я читал одну интересную статью и Кавани там очень хорошо подходит под стиль Хави .
Кавани много прессингует , то что требует от своих футболистов Хави .
По этому компоненту в Барселоне лидер Гави , Педри и Нико .
Гави вообще стал любимчиком Хави и ставит его в подражание остальным .
Было бы у Хави 11 Гави 😂😂😂
Нападающий Барселоне необходим , даже и в таком возрасте , но с большим опытом .
Где-то я читал одну интересную статью и Кавани там очень хорошо подходит под стиль Хави .
Кавани много прессингует , то что требует от своих футболистов Хави .
По этому компоненту в Барселоне лидер Гави , Педри и Нико .
Гави вообще стал любимчиком Хави и ставит его в подражание остальным .
Было бы у Хави 11 Гави 😂😂😂