Кавани хочет перейти в «Барселону»

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вчера, 14:38

Нападающий МЮ может продолжить карьеру в Испании.

Утверждается, что 34-летний уругваец близок к переходу в «Барселону». Возможно, «красные дьяволы» расторгнут контракт с Кавани, чтобы не платить ему зарплату. Если форвард перейдет в каталонский клуб, то стороны подпишут краткосрочное соглашение – до 30 июня.