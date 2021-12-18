Летом французы грязно ругали Мбаппе. С ноября у него 12 голов и 8 ассистов

Готовится к уходу в «Реал».
Килиана задело, что свои обзывали его «обезьяной»
Мбаппе адекватно реагирует на эмоции фанатов после поражений. Каждый раз, когда не клеилось у Франции или ПСЖ, подчеркивал, что разделяет позицию трибун, сам злится. Но после решающего промаха в серии пенальти против Швейцарии форварда задело скандирование «обезьяна» с французских трибун.
На подобные одиночные выкрики с секторов соперника Мбаппе давно не реагирует — его работа включает в себя умение сдержаться. Поэтому Килиан вряд ли увел бы команду с поля, если услышит от судьи «negru», что переводится с румынского языка, как «черный».
Мбаппе постфактум поддержал уход игроков «Башакшехира» в матче против ПСЖ, но лишь потому что устал от постоянных криков с трибун, которые чаще всего пропускает мимо ушей. Но после промаха против Швейцарии французы включили линчевания. Молодого форварда назначили виновником поражения.
Фанаты «трехцветных» с жиру бесятся. Команда сыграла в трех крупных финалах, поэтому вылет от Швейцарии вызвал цунами. А ведь Мбаппе не спорил, что допустил ошибку. Не требовал понимания и поддержки. Но расизм от своих его огорчил. Представьте, что фанаты «Локомотива» начинают кричать подобное в адрес Гильерме.
Дикость чистой воды. Да, Мбаппе мог сыграть на Евро-2020 намного лучше. Но не забывайте о тренерах. Сам Саутгейт подставил темнокожих юниоров серией пенальти в финале, а Дешам мог умнее спланировать игру против Петковича, не позволить Швейцарии отыграться с 3:1 к восьмидесятой минуте.
Мбаппе оскорбился еще и потому, что это редкий пример патриота в футболе. В отличие от тысяч игроков, форвард никогда не забирает премиальные в сборной себе. С марта 2017-го года заработал более полутора миллионов евро, и все отдал на благотворительность. Спас несколько жизней, ведь точно оплачивал лечение.
Килиан спокойно относится к деньгам – отчасти потому что у него их много с пеленок, а вот за сборную рубится изо всех сил. В 53 матчах 24 гола и 20 ассистов. С пенальти мазали величайшие игроки. Всем бы такого 22-летнего парня, который помог выиграть ЧМ, забил победный гол в финале Лиги Наций.
В 22 года иметь 24 гола за сборную – сумасшедший показатель. У французского рекордсмена Тьерри Анри за всю карьеру 51 гол в 123 матчах, а средняя результативность Мбаппе еще выше.
На настрой Мбаппе повлиял срыв трансфера в «Реал»
Имея за плечами слово отца игрока и самого Килиана, которые согласны на переход, Перес агрессивно атаковал Леонардо и парижан. Катарские шейхи возмутились, грозились подать жалобу на действия президента «Реала». Хотя сам испанец настаивает, что это боссы ПСЖ поступили грубо.
«Реал» сделал официальный запрос в размере 160 млн евро. За игрока, у которого год по контракту, это гора денег. Катарцы отказались. Тогда Флорентино взбесился, чем задел вторую сторону. В ПСЖ сначала заявили, что примут предложение в размере 200 млн евро. А когда «Реал» его сделал – отказались.
Перес недавно выдал гневную тираду на эту тему. Подтвердил, что давал двести миллионов, поддался на шантаж. Испанец прав – смысла в отказе не было. Мбаппе крутой, но не заработает для ПСЖ двести миллионов евро за один сезон. Переса смогли удивить, он боится, что в будущем государства придут за другими ведущими клубами Европы на волне финансовых неурядиц.
Впрочем, из самого Флорентино так себе моралист. Чтобы Мбаппе не достался другим клубам, например, из АПЛ, Перес готов переплатить, ведь парень с годовым контрактом не стоил 200 млн евро прошлым летом. Зато следующим получится чуть дешевле. Чуть дешевле, поскольку озолотят отца игрока и его самого, а Бензема могут выставить за дверь.
Что в сухом остатке? Трансфер Азара с завершающимся контрактом. Подписание Алабы как свободного агента за огромные откаты его родственникам и агенту. Теперь еще и Мбаппе по той же схеме. Перес собственные деньги в «Реал» не вкачивает, как делал Абрамович с «Челси» долгие годы. Но и решения принимает рискованные и дорогущие.
Даже если Мбаппе всем вокруг заявлял, что его не волнует, как там идут переговоры между «Реалом» и ПСЖ, ни один живой человек не будет в своей тарелке, если узнает, что за его мастерство предлагали 200 млн евро, но получили отказ.
Гонор шейхов может помочь карьере крутого форварда
Оказался бы в «Реале» летом и заимел бы те же проблемы, что Месси в Париже. Адаптация на новом месте, если стили лиг различаются, как видим по мучениям Лионеля, могла затянуться. А так Анчелотти получит год, который проведет на плечах у Бензема. Окрепнет Винисиус, необходимый Килиану для создания трио в атаке. В ПСЖ есть Неймар и Ди Мария, а у Франции Гризманн, Мбаппе привык к таким компаниям.
Бензема сразу сыгрался с Килианом – дополнительная причина, почему Мбаппе рвется в Мадрид. Оборона Куртуа за год станет сильнее, ведь Рамоса больше нет, зато появился Алаба. Возможно, подпишут еще одного крутого центрального защитника. Мбаппе, учитывая запас энергии, вряд ли пропал бы, оказавшись в «Реале» прошлым летом. Но может выиграть, если выступит мощно, наперед зная, что это прощание с ПСЖ.
Сейчас у Килиана 9 голов и 8 ассистов в 17 поединках родного чемпионата. На двенадцать результативных действий больше, чем у Месси. Француз также выжал 4 удара и 4 результативные передачи в ЛЧ. Всего с начала ноября у него 20 результативных действий в 11 играх. К концу года компенсирует промахи весны и лета. У Мбаппе есть время, он на целых одиннадцать лет моложе, чем Лионель Месси.
Еще и против «Реала» вместе в плей-офф ЛЧ сыграют. И для Мбаппе это будет неприятный опыт в любом случае. Любит «сливочных» с детства. Не подписал контракт с ПСЖ, хотя шейхи точно готовы перебить предложение Переса строго из принципа. После 53 матчей за сборную, хотя каждый раз рискует получить роковую травму, не взяли ни одного евро себе в карман, все деньги раздал нуждающимся.
У парня есть принципы, хотя ему пока не всегда везло с тренерами. Дешам слишком дерзкий, чтобы быть хорошим воспитателем. Отсюда проблемы тренера с инфантильными игроками сборной, о чем во Франции говорили после вылета от швейцарцев и ничьих в отборе к ЧМ-2022. Тухель рано ушел по не футбольным причинам. Зидан, который давно знает Мбаппе, не переехал в Париж.
Посмотрим, что покажет Почеттино, ведь пока упорные слухи отправляют его в МЮ. С Мбаппе он скорее ладит, но тут сложилось личное желание Килиана доказать, что у него нет вредного эго. Сейчас часто делится мячом и уже превзошел личный рекорд по ассистам к новому году. Мбаппе растет, делает выводы из поражений и осечек и морально готовится к трудной второй половине 2022 года.
По тому, как смешно скривился, когда огласили его результат в опросе на «Золотой мяч» — седьмое место, понятно, что мечтает завоевать мир. Килиану предстоит мгновенно адаптироваться в «Реале», а потом и сборную Франции на ЧМ-22 в ноябре и декабре выручить. Справится – точно будет выше в рейтинге скандального «Золотого мяча».