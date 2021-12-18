Летом французы грязно ругали Мбаппе. С ноября у него 12 голов и 8 ассистов

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18 декабря 2021, 09:49

Готовится к уходу в «Реал».

Килиана задело, что свои обзывали его «обезьяной»

Мбаппе адекватно реагирует на эмоции фанатов после поражений. Каждый раз, когда не клеилось у Франции или ПСЖ , подчеркивал, что разделяет позицию трибун, сам злится. Но после решающего промаха в серии пенальти против Швейцарии форварда задело скандирование «обезьяна» с французских трибун.

На подобные одиночные выкрики с секторов соперника Мбаппе давно не реагирует — его работа включает в себя умение сдержаться. Поэтому Килиан вряд ли увел бы команду с поля, если услышит от судьи «negru», что переводится с румынского языка, как «черный».

Мбаппе постфактум поддержал уход игроков «Башакшехира» в матче против ПСЖ , но лишь потому что устал от постоянных криков с трибун, которые чаще всего пропускает мимо ушей. Но после промаха против Швейцарии французы включили линчевания. Молодого форварда назначили виновником поражения.

Фанаты «трехцветных» с жиру бесятся. Команда сыграла в трех крупных финалах, поэтому вылет от Швейцарии вызвал цунами. А ведь Мбаппе не спорил, что допустил ошибку. Не требовал понимания и поддержки. Но расизм от своих его огорчил. Представьте, что фанаты «Локомотива» начинают кричать подобное в адрес Гильерме.

Дикость чистой воды. Да, Мбаппе мог сыграть на Евро-2020 намного лучше. Но не забывайте о тренерах. Сам Саутгейт подставил темнокожих юниоров серией пенальти в финале, а Дешам мог умнее спланировать игру против Петковича, не позволить Швейцарии отыграться с 3:1 к восьмидесятой минуте.

Мбаппе оскорбился еще и потому, что это редкий пример патриота в футболе. В отличие от тысяч игроков, форвард никогда не забирает премиальные в сборной себе. С марта 2017-го года заработал более полутора миллионов евро, и все отдал на благотворительность. Спас несколько жизней, ведь точно оплачивал лечение.

Килиан спокойно относится к деньгам – отчасти потому что у него их много с пеленок, а вот за сборную рубится изо всех сил. В 53 матчах 24 гола и 20 ассистов. С пенальти мазали величайшие игроки. Всем бы такого 22-летнего парня, который помог выиграть ЧМ , забил победный гол в финале Лиги Наций.

В 22 года иметь 24 гола за сборную – сумасшедший показатель. У французского рекордсмена Тьерри Анри за всю карьеру 51 гол в 123 матчах, а средняя результативность Мбаппе еще выше.

На настрой Мбаппе повлиял срыв трансфера в «Реал»

Имея за плечами слово отца игрока и самого Килиана, которые согласны на переход, Перес агрессивно атаковал Леонардо и парижан. Катарские шейхи возмутились, грозились подать жалобу на действия президента «Реала». Хотя сам испанец настаивает, что это боссы ПСЖ поступили грубо.

«Реал» сделал официальный запрос в размере 160 млн евро. За игрока, у которого год по контракту, это гора денег. Катарцы отказались. Тогда Флорентино взбесился, чем задел вторую сторону. В ПСЖ сначала заявили, что примут предложение в размере 200 млн евро. А когда «Реал» его сделал – отказались.

Перес недавно выдал гневную тираду на эту тему. Подтвердил, что давал двести миллионов, поддался на шантаж. Испанец прав – смысла в отказе не было. Мбаппе крутой, но не заработает для ПСЖ двести миллионов евро за один сезон. Переса смогли удивить, он боится, что в будущем государства придут за другими ведущими клубами Европы на волне финансовых неурядиц.

Впрочем, из самого Флорентино так себе моралист. Чтобы Мбаппе не достался другим клубам, например, из АПЛ , Перес готов переплатить, ведь парень с годовым контрактом не стоил 200 млн евро прошлым летом. Зато следующим получится чуть дешевле. Чуть дешевле, поскольку озолотят отца игрока и его самого, а Бензема могут выставить за дверь.

Что в сухом остатке? Трансфер Азара с завершающимся контрактом. Подписание Алабы как свободного агента за огромные откаты его родственникам и агенту. Теперь еще и Мбаппе по той же схеме. Перес собственные деньги в «Реал» не вкачивает, как делал Абрамович с «Челси» долгие годы. Но и решения принимает рискованные и дорогущие.

Даже если Мбаппе всем вокруг заявлял, что его не волнует, как там идут переговоры между «Реалом» и ПСЖ , ни один живой человек не будет в своей тарелке, если узнает, что за его мастерство предлагали 200 млн евро, но получили отказ.

Гонор шейхов может помочь карьере крутого форварда

Оказался бы в «Реале» летом и заимел бы те же проблемы, что Месси в Париже. Адаптация на новом месте, если стили лиг различаются, как видим по мучениям Лионеля, могла затянуться. А так Анчелотти получит год, который проведет на плечах у Бензема. Окрепнет Винисиус, необходимый Килиану для создания трио в атаке. В ПСЖ есть Неймар и Ди Мария, а у Франции Гризманн, Мбаппе привык к таким компаниям.

Бензема сразу сыгрался с Килианом – дополнительная причина, почему Мбаппе рвется в Мадрид. Оборона Куртуа за год станет сильнее, ведь Рамоса больше нет, зато появился Алаба. Возможно, подпишут еще одного крутого центрального защитника. Мбаппе, учитывая запас энергии, вряд ли пропал бы, оказавшись в «Реале» прошлым летом. Но может выиграть, если выступит мощно, наперед зная, что это прощание с ПСЖ .

Сейчас у Килиана 9 голов и 8 ассистов в 17 поединках родного чемпионата. На двенадцать результативных действий больше, чем у Месси. Француз также выжал 4 удара и 4 результативные передачи в ЛЧ . Всего с начала ноября у него 20 результативных действий в 11 играх. К концу года компенсирует промахи весны и лета. У Мбаппе есть время, он на целых одиннадцать лет моложе, чем Лионель Месси.

Еще и против «Реала» вместе в плей-офф ЛЧ сыграют. И для Мбаппе это будет неприятный опыт в любом случае. Любит «сливочных» с детства. Не подписал контракт с ПСЖ , хотя шейхи точно готовы перебить предложение Переса строго из принципа. После 53 матчей за сборную, хотя каждый раз рискует получить роковую травму, не взяли ни одного евро себе в карман, все деньги раздал нуждающимся.

У парня есть принципы, хотя ему пока не всегда везло с тренерами. Дешам слишком дерзкий, чтобы быть хорошим воспитателем. Отсюда проблемы тренера с инфантильными игроками сборной, о чем во Франции говорили после вылета от швейцарцев и ничьих в отборе к ЧМ -2022. Тухель рано ушел по не футбольным причинам. Зидан, который давно знает Мбаппе, не переехал в Париж.

Посмотрим, что покажет Почеттино, ведь пока упорные слухи отправляют его в МЮ . С Мбаппе он скорее ладит, но тут сложилось личное желание Килиана доказать, что у него нет вредного эго. Сейчас часто делится мячом и уже превзошел личный рекорд по ассистам к новому году. Мбаппе растет, делает выводы из поражений и осечек и морально готовится к трудной второй половине 2022 года.