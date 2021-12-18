Мина может перейти в «Наполи»

Защитник «Эвертона» Йерри Мина может уйти из клуба.
27-летним игроком интересуется «Наполи». Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость Мины оценивается в 20 млн евро.
Ранее слухи связывали колумбийца с другим топ-клубом Серии А.
А что касается Мины,то думаю он легко впишется в состав Неаполетанцев, и может получится весьма серьезная связка обороны с Кулибали....
А что касается Мины,то думаю он легко впишется в состав Неаполетанцев, и может получится весьма серьезная связка обороны с Кулибали....