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Мина может перейти в «Наполи»

вчера, 09:23

Защитник «Эвертона» Йерри Мина может уйти из клуба.

27-летним игроком интересуется «Наполи». Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость Мины оценивается в 20 млн евро.

Ранее слухи связывали колумбийца с другим топ-клубом Серии А.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:07
Для него Наполи норм клуб!
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 10:07
Верх то точно весь снимут, а вот низ ....
Cat01
Cat01
вчера в 10:03
Стоимость занижена
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:47
Непонятная ситуация происходит в Эвертоне....вроде и деньги имеются, и игроков приличного уровня покупают, но игры нормальной нет уже давно...
А что касается Мины,то думаю он легко впишется в состав Неаполетанцев, и может получится весьма серьезная связка обороны с Кулибали....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:35, ред.
Разбегутся все с Эвертоне...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:31
Надо договариваться.
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