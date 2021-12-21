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Аджоев назвал причины ухода тренера Парфёнова из тульского «Арсенала»

вчера, 11:13

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев назвал причины увольнения Дмитрия Парфёнова с поста главного тренера команды.

В чем причина ухода Парфёнова? Отсутствие результата и определенные ошибки, допущенные тренерским штабом. Не буду сейчас приводить конкретные цифры, но если вы посмотрите, сколько матчей команда сыграла под руководством Дмитрия Парфёнова, сколько из них выиграла и сколько проиграла, то это будет неприятная статистика.

Тем не менее мы благодарны штабу Парфёнова за прошлый сезон. Дмитрий Владимирович хороший специалист и дал «Арсеналу» много полезного. Он оставил команду в Премьер-лиге, решил задачу, которая возникла на тот момент. Однако будем честными — глобально это не то, к чему мы стремимся. Начало нового сезона показало, что прогресса нет. Поэтому и было принято такое решение.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:45
А на что он рассчитывает? На участие в ЛЧ?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 11:26
Зря уволили. Надо было дать работать и создавать. Команду
beefs
beefs
вчера в 11:24
это естественный процесс, нет результата, увольнение...
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