Аджоев назвал причины ухода тренера Парфёнова из тульского «Арсенала»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев назвал причины увольнения с поста главного тренера команды.

В чем причина ухода Парфёнова? Отсутствие результата и определенные ошибки, допущенные тренерским штабом. Не буду сейчас приводить конкретные цифры, но если вы посмотрите, сколько матчей команда сыграла под руководством Дмитрия Парфёнова, сколько из них выиграла и сколько проиграла, то это будет неприятная статистика.

Тем не менее мы благодарны штабу Парфёнова за прошлый сезон. Дмитрий Владимирович хороший специалист и дал «Арсеналу» много полезного. Он оставил команду в Премьер-лиге, решил задачу, которая возникла на тот момент. Однако будем честными — глобально это не то, к чему мы стремимся. Начало нового сезона показало, что прогресса нет. Поэтому и было принято такое решение.