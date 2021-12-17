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17 декабря 2021, 12:31

Выиграл главный матч футбольной карьеры в Москве, помогал Конте. Рисуем портрет нового главного тренера «Спартака»

Кто вы, мистер Ваноли?

«Спартак» официально объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера, и это не стало неожиданностью. С Виторией решили расстаться после поражений 1:7 от «Зенита», а с итальянцем договорились в начале ноября. Рую дали доработать до зимней паузы, а на этой неделе «Спартак» действует по плану: в среду отставка старого тренера, в пятницу — назначение нового. И пока Ваноли готовится к первой пресс-конференции в качестве главного тренера «красно-белых», самое время познакомиться с ним поближе.

Официально: Паоло Ваноли – новый главный тренер «Спартака» 🇮🇹



Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год 📝



Benvenuto, Паоло! Желаем успешной работы в нашем клубе! 🔴⚪️ pic.twitter.com/maXRTQ0Jnt — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 17, 2021

Сменил десяток команд, но так и не сыграл за родной клуб

У нового тренера «Спартака» за плечами заметная футбольная карьера, выступал в основном за итальянские клубы, а после 30 поиграл в Шотландии («Рейнджерс») и Греции («Акратитос»). Ваноли — уроженец Варезе, что в Ломбардии, и воспитанник одноименного клуба, за основной состав которого ему так и не довелось сыграть: 19-летний Паоло был настолько «впечатляющим футболистом», что у «Варезе» не нашлось для него контракта.

Следующие два сезона левый защитник провел в Серии D, где его приютил сначала «Беллинцагато», а потом «Корсико». Путь наверх оказался не быстрым и не легким. После двух сезонов в «трясине» Ваноли оказался в Серии B, где провел два сезона в «Венеции», после чего добился повышения в классе с «Вероной». Таким образом, только в 24 года Паоло дебютировал в Серии A, где его команда сумела продержаться только один сезон.

Золотые деньки в «Парме» и гол в московском финале Кубка УЕФА

Ваноли вернулся в Серию B вместе с вылетевшей «Вероной», а в элиту итальянского футбола вернулся год спустя, когда подписал контракт с «Пармой», которая уже собрала звездный состав и на момент прихода Паоло была вице-чемпионом Италии. Ваноли отдавал себе отчет, что парень из второй лиги нужен одной из лучших команд Серии A для глубины состава, но он жаждал такого вызова, тем более годом ранее им интересовалась не только «Парма», но и «Ювентус». На позиции Паоло прекрасно себя чувствовал Антонио Бенарриво, а новичку в первой части сезона не всегда находилось место даже на скамейке запасных.

Ваноли не роптал на судьбу, изо дня в день делал свою работу на тренировках и спокойно ждал своего шанса. Альберто Малезани вознаградил Паоло в концовке сезона: последние пять туров недавний глубокий резервист провел в стартовом составе, дополняя звездную оборонительную линию, состоящую из Лилиана Тюрама, Фабио Каннаваро и Нестора Сенсини. Место в воротах занимал молдодой Джанлуиджи Буффон.

Концовка сезона 1998/99 — самое счастливое время в футбольной карьере Ваноли, ведь он помог «Парме» выиграть Кубок Италии и Кубок УЕФА , в финалах играл в стартовом составе и забивал — в ворота «Фиорентины» и «Марселя». Французский клуб был разбит в «Лужниках» со счетом 3:0, а голами в составе «крестоносцев» отметились Эрнан Креспо, Энрико Кьеза и Паоло Ваноли, сыгравший в полузащите рядом с Хуаном Себастьяном Вероном и чемпионом мира Аленом Богоссяном. С Москвой у нового тренера «Спартака» исключительно приятные воспоминания.

Ваноли называли «хозяином раздевалки»

После «Пармы» у Ваноли был еще достойный упоминания отрезок в «Фиорентине», с которой Паоло выиграл Кубок Италии. Тренировавший «фиалок» Фатих Терим, рассуждая о ментальных лидерах команды, выделял трех человек: Ваноли, Ди Ливио и Тольдо были «хозяевами раздевалки» в «Фиорентине». Увы, в 2002 пришлось уезжать из Флоренции: клуб обанкротился, а 30-летний Паоло отправился в «Болонью», где провел всего один сезон. После этого были приключения в Шотландии и Греции с антрактом в «Виченце». За «Рейнджерс» итальянец забил один из лучших голов шотландского чемпионата в сезоне 2003/04.

Не причастен к шокирующему провалу сборной Италии

Отношения со «Скуадрой Адзуррой» у Ваноли начались еще в качестве футболиста, но они были недолгими и непримечательными. В 1999-м и 2000-м Дино Дзофф включал защитника «Пармы» в состав сборной Италии, но Паоло принял участие только в двух товарищеских матчах против Бельгии и Португалии. Бельгийцам даже забил пушечным ударом.

Куда теснее отношения с Итальянской федераций футбола у Ваноли стали после завершения футбольной карьеры: с 2010-го по 2016-й он тренировал юношеские национальные команды разных возрастов, а потом стал помощником печально известного Джан Пьеро Вентуры в главной команде страны.

В ноябре 2017-го сборная Италии уступила в стыковых матчах ЧМ -2018 шведам и впервые за 60 лет не попала в финальную часть чемпионата мира, однако Ваноли летом покинул тренерский штаб Джан Пьеро Вентуры и присоединился к Антонио Конте, который после победы в АПЛ получил возможность расширить свой штаб.

Тренер по обороне

Ваноли проработал с Конте три года — сезон в «Челси» и два в «Интере». Мог бы и сейчас помогать Антонио в «Тоттенхэме», но вместо этого решил сам стать боссом в «Спартаке». В штабе Конте Паоло занимался защитниками (никого не напоминает?) и преимущественно держался в тени, в отличие от того же Карреры, которому доводилось даже подменять Конте на мостике во время дисквалификации.

Конечно, после совместной работы Конте — один из тренеров, который вдохновляет Ваноли, хотя изначально Паоло называл себя поклонником творчества Арриго Сакки и Маурицио Вишиди:

Когда я работал с Арриго Сакки, у него все было четко. Воспитание на первом месте, иначе игрок нам не подходит. Вот так создаются команды-победители. Ответственность — прежде всего.

Если Паоло Ваноли сумеет научить ответственности «Спартак», то в этой истории появится еще одна глава. Впрочем, она появится в любом случае, загадка в том, какую оценку заслужит итальянец своей деятельностью. Пока это просто в меру стильный дядька в очках, которого ждет не самая теплая встреча.