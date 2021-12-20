Каттани покинул ПСЖ ради «Спартака»

Главный скаут ПСЖ Лука Каттани покинул клуб.
Ожидается, что специалист уже в самое ближайшее время перейдет на работу в «Спартак». Каттани должен стать новым спортивным директором «красно-белых».
Ранее ходили слухи, что сделку помог совершить Франко Камоцци, близкий к руководству московского клуба.
помню как его расстреливали мафиози, пуль сто всадили. а он жив!
Хороший был фильм. кто помнит знает.
помню как его расстреливали мафиози, пуль сто всадили. а он жив!
Хороший был фильм. кто помнит знает.