Каттани покинул ПСЖ ради «Спартака»

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вчера, 23:46

Главный скаут ПСЖ Лука Каттани покинул клуб.

Ожидается, что специалист уже в самое ближайшее время перейдет на работу в «Спартак». Каттани должен стать новым спортивным директором «красно-белых».

Ранее ходили слухи, что сделку помог совершить Франко Камоцци, близкий к руководству московского клуба.