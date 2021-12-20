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Каттани покинул ПСЖ ради «Спартака»

вчера, 23:46

Главный скаут ПСЖ Лука Каттани покинул клуб.

Ожидается, что специалист уже в самое ближайшее время перейдет на работу в «Спартак». Каттани должен стать новым спортивным директором «красно-белых».

Ранее ходили слухи, что сделку помог совершить Франко Камоцци, близкий к руководству московского клуба.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 18:40
Всех предсказателей ждём в марте. Очень интересно.
sir_Alex
sir_Alex ответ Dirty_Harry (раскрыть)
сегодня в 13:51
Аналогично и я желаю депо того же 😉
lotsman
lotsman
сегодня в 10:26
Решил подзаработать.
Железный Капут
Железный Капут
сегодня в 10:17
Каттани: - Что это за завах?
Камоцци: - Это запах бабла!
Каттани: - Вылетаю!
санек002
санек002 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 09:37
ооооооооооооочень сильный!деньги не пахнут!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:10
Сбежал из ПСЖ в Спартак! Вот что шальные лямы Федуна животворящие делают!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:30, ред.
Рыба ищет где глубже, человек где лучше.....а агент где можно по-больше капусты срубить без ответственности за результат.......

Добро пожаловать,мистер Каттани в мир грёз и сбычи мечт !!!!!!

Но резюме у него...мягко говоря...не очень то....
"Итальянец, отправивший два клуба в низшие лиги у себя на родине, может стать спортдиром «Спартака»"
ermak6848
ermak6848
сегодня в 08:06
Время покажет, что это был за эпизод....
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 07:53
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 07:43
    Мало того, что сам переходит, так ещё и Мбаппе с Месси уговорил перейти к поросятам.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 07:35
    Видать зарплата в Спартаке повыше будет.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    сегодня в 06:53
    Удачи в сумасшедшем доме им. Заремы.
    ABir
    ABir
    сегодня в 06:10
    Сильный ход
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 05:42, ред.
    А не путаешь ли ты лейтенанта Коломбо с комиссаром Каттани в исполнении Микеле Плачидо из итальянского сериала Спрут?
    Это комиссар Каттани боролся с мафией и его постоянно расстреливали и в конце его всё равно убили. А американский детектив Коломбо вечно ходил с сигарой и с фразой «Меня зовут Коломбо» строил из себя гения, у него походу даже пистолета никогда не было.

    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 05:39
    Знает где в мутное воде можно денег намутить
    Vladimir808
    Vladimir808
    сегодня в 05:31
    Спартак перехватывает у Реала Киллиана Мбампе, а два ветерана , Месси и Рамос просто пожелали доиграть в Спартаке, а за ними Неймар….
    Стоп!!!! Что я делаю?)) я же раскрываю сценарий нового фильма;- ,, Комиссар К в Спартаке», или ,,Федун и Зарема против шейхов.»……и тут я проснулся,,,))))
    Боже…..храни Спартак!!!! Как бы скучно жили без этого Великого Клуба. (пойду сон досмотрю). Спартак……
    YVG
    YVG
    сегодня в 05:28
    Еще одного афериста пригласили.
    4ym56r2hg9wr
    4ym56r2hg9wr
    сегодня в 03:43
    Видимо предложили на выход...
    1bear
    1bear
    сегодня в 02:33
    ну теперь то Спартак поднимется с колен - искоренит всю мафию)))))))
    Akatsuki72
    Akatsuki72
    сегодня в 01:45
    Жуть то какая!
    alexgurzan
    alexgurzan ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 01:19
    .
    liverpool-today
    liverpool-today ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 01:16
    Супер, коммент. 👍👍👍 Пришёл ночью с работы, прочитал твой комментарий поржал от души. Супруга в шоке)) не поймёт чё ржу среди ночи
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 00:13
    Видно федун не жалеет налогоплательщиков, обещал Каттани платить больше шейхов.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 00:08
    Комиссар Каттани будет бороться с русской мафией !
    makkie
    makkie
    сегодня в 00:03
    Итальянская мафия в Спартаке.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 00:02
    Спартак сильнее ПСЖ,поэтому кинул ПСЖ,это из юморов Петросяна.
    протон
    протон
    вчера в 23:49
    После развала союза увидеть этот фильм был кошмаром
    протон
    протон
    вчера в 23:48
    Пуаро станет генеральным директором, а Коломбо коммерческим
    помню как его расстреливали мафиози, пуль сто всадили. а он жив!
    Хороший был фильм. кто помнит знает.
    протон
    протон
    вчера в 23:47
    Отличный скаут, откопал Месси в испанском средняке
    Все хана болотному спруту ) с нами комиссар))
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