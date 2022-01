Станислав Черчесов готовится стать чемпионом Венгрии. Экс-тренер сборной России нашёл работу в Европе

Наши поздравления.

Черчесов на протяжении пяти лет возглавлял сборную России и на протяжении почти всего срока своего правления был одной из самых обсуждаемых и критикуемых футбольных персон. Исключением стал домашний чемпионат мира, где сборная России дошла до четвертьфинала, но закончилась пока что главная миссия в тренерской карьере Станислава Саламовича на минорной ноте: вторым местом в прошлогодней Лиге Наций и пятью пропущенными мячами в Белграде, непопаданием в плей-офф Евро-2020, а еще одной незабываемой пресс-конференцией, после которой у РФС отпали последние сомнения в необходимости смены курса.

Уйдя из сборной, Черчесов никуда не делся из информационного пространства, ведь не собирался завершать или приостанавливать тренерскую карьеру. Впрочем, ожидания, скорее всего, разошли с реальностью, к которой российский тренер пришел сегодня. Поначалу наверняка рассчитывал на интересную работу в РПЛ , его имя связывали со сборными Турции, Польши и Венгрии. А вот в последние недели пошли уже более приземленные варианты: «Легия», «Антверпен» и «Ференцварош», с которым Станислав Саламович и подписал контакт, детали которого не разглашаются.

📣 Announcement: Stanislav Cherchesov is the new head coach of the football team of Ferencváros pic.twitter.com/M3hlNv3amU