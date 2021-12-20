Станислав Черчесов готовится стать чемпионом Венгрии. Экс-тренер сборной России нашёл работу в Европе

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20 декабря 2021, 19:20

Наши поздравления.

Полугодичный отпуск Черчесова завершен

Черчесов на протяжении пяти лет возглавлял сборную России и на протяжении почти всего срока своего правления был одной из самых обсуждаемых и критикуемых футбольных персон. Исключением стал домашний чемпионат мира, где сборная России дошла до четвертьфинала, но закончилась пока что главная миссия в тренерской карьере Станислава Саламовича на минорной ноте: вторым местом в прошлогодней Лиге Наций и пятью пропущенными мячами в Белграде, непопаданием в плей-офф Евро-2020, а еще одной незабываемой пресс-конференцией, после которой у РФС отпали последние сомнения в необходимости смены курса.

Уйдя из сборной, Черчесов никуда не делся из информационного пространства, ведь не собирался завершать или приостанавливать тренерскую карьеру. Впрочем, ожидания, скорее всего, разошли с реальностью, к которой российский тренер пришел сегодня. Поначалу наверняка рассчитывал на интересную работу в РПЛ , его имя связывали со сборными Турции, Польши и Венгрии. А вот в последние недели пошли уже более приземленные варианты: «Легия», «Антверпен» и «Ференцварош», с которым Станислав Саламович и подписал контакт, детали которого не разглашаются.

📣 Announcement: Stanislav Cherchesov is the new head coach of the football team of Ferencváros pic.twitter.com/M3hlNv3amU — Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) December 20, 2021

Новая команда Черчесова занимает первое место в чемпионате Венгрии

«Ференцварош» три раза подряд становился сильнейшим клубом Венгрии, а перед зимней паузой единолично лидирует в турнирной таблице. Футбольный чемпионат возобновится в конце января, тогда и состоится дебют Черчесова на новом месте работы, а пока он должен поблагодарить своего предшественника, оставившего ему команду в прекрасном состоянии: у Станислава Саламовича отличный шанс выиграть в качестве тренера чемпионат Венгрии вдобавок к польскому первенству, которое он покорил с «Легией» в сезоне 2015/16.

До недавнего времени «Фради» тренировал австрийский специалист Петер Штегер, известный по работе в «Кёльне», дортмундской «Боруссии» и венской «Аустрии». Он пришел в клуб в начале июня, прошел трех соперников в квалификации Лиги чемпионов, но в раунде плей-офф проиграл «Янг Бойз» (2:3; 2:3) и отправился в Лигу Европы, где «Ференцварош» попал в сложнейшую группу с «Байером», «Бетисом» и «Селтиком». Результатом стало последнее место и единственная победа в последнем туре над немотивированным «Байером».

Именно результат в Лиге Европы посчитали неудовлетворительным, потому что в чемпионате команда Штегера лидирует и является главным претендентом на титул. В общей сложности под руководством австрийского тренера «Ференцварош» провел 31 встречу, в которых одержал 18 побед, дважды сыграл вничью и потерпел 11 поражений (8 из них в квалификации Лиги чемпионов и на групповой стадии Лиги Европы). 69 забитых голов и 33 пропущенных говорят о том, что футбол в основном был атакующим и ярким. Но Штегера это не спасло.

Черчесов опередил бывшего тренера «Герты»

В поисках замены Штегеру руководство «Ференцвароша» поначалу обратилось к кандидатуре Паля Дардаи. Бывший тренер сборной Венгрии в конце ноября был отправлен в отставку с поста главного тренера берлинской «Герты», однако браться так скоро за новую работу, как и возвращаться на родину из Берлина, где живет с 1997 года, Дардаи желанием не горел, поэтому разговоры о его назначении быстро затухли.

Обращение к кандидатуре Черчесова для «Ференцвароша» не стало сенсацией. Во-первых, Станислава Саламовича хорошо помнят по успешной работе в соседней Польше, а потом и у руля сборной России, которая не раз встречалась с венграми на его смене. Во-вторых, у «Фради» есть недавний и очень успешный опыт сотрудничества с русскоязычным специалистом.

Украинец Сергей Ребров проработал в Будапеште три года, самая продолжительная в новейшей истории «Ференцвароша» чемпионская серия — его заслуга, а в прошлом году он вывел команду в групповой раунд Лиги чемпионов сквозь тернии квалификации. Именно этого ждут и от Станислава Черчесова: победы на внутренней арене стали для «Фради» обыденностью, венгры хотят новых приключений в еврокубках — снова попасть в основную сетку Лиги чемпионов или сыграть в весенней стадии турнира рангом ниже.

Приветственное слово Станислава Черчесова и теплая встреча

После назначения главным тренером «Ференцвароша» российский специалист сказал несколько слов о себе, поставленных задачах и проявил немалую осведомленность в делах «Фради», которую уже оценили в Венгрии:

Как только я услышал об интересе «Ференцвароша», я отыскал информацию об этом клубе. Я был немного знаком с историей «Ференцвароша», так как мне приглянулся этот венгерский клуб ещё со времён его выхода в финал Кубка обладателей Кубков в 1975 году. Я быстро согласился возглавить «Ференцварош». Руководство мне обрисовало проект. Болельщики у «Ференцвароша» фантастические, я помню их с тех пор, как венгерская команда у себя дома играла с ЦСКА .

Генеральный директор Пал Орош подчеркнул, что для «Ференцвароша» большая гордость, что Черчесов согласился возглавить команду, также он обозначил цели команды на 2022 год:

Черчесов обладает опытом и харизмой, которые станут залогом нашего дальнейшего развития. С его помощью «Ференцварош» собирается играть ведущую роль в центральноевропейском футболе. В следующем году мы хотим выиграть чемпионат Венгрии, Кубок Венгрии, а также снова выйти в группу международного турнира, предпочтительно в Лиге чемпионов.

Спортивный директор Тамаш Хайнал напирал на то, что Черчесов создаст «дисциплинированную и сознательную команду»:

Речь об опытном профессионале, который успешно работал с клубами и национальной сборной. Он умеет держать раздевалку, умеет добиваться результата. Черчесов — тот, кто способен извлечь максимум пользы из команды.

В социальных сетях «Ференцвароша» скептические комментарии оставляют только пользователи на русском языке, зато сплошь и рядом приветствия венгров и добрые пожелания поляков в основном из числа болельщиков «Легии», которые сожалеют, что Черчесов не вернулся в Варшаву. А вы как думаете, Станислав Саламович добьется успеха на новом месте работы? Было бы интересно увидеть его следующей осенью в Лиге чемпионов или Лиге Европы.