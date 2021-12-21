ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиБразилия. Серия А 2021

«Коринтианс» интересуется Суаресом

вчера, 13:22

Форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес входит в сферу интересов бразильского «Коринтианса». Клуб готов предложить игроку контракт.

Другими претендентами на 34-летнего футболиста называются команды МЛС, однако сам футболист хочет продолжить выступать на высоком уровне как можно дольше.

Ранее Суарес дал понять, что будет рад заключить новое соглашение с «Атлетико», однако окончательное решение будет зависеть от руководства клуба и главного тренера команды Диего Симеоне.

Суарес перешел в «Атлетико» в сентябре минувшего года после шести лет в «Барселоне». В текущем сезоне он забил 8 голов в 23 матчах во всех турнирах. Контракт Суареса с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:25
Максимум на год продлят.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:24
Суарес уже понимает, что пора поближе быть к дому .
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