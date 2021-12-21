«Коринтианс» интересуется Суаресом

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вчера, 13:22

Форвард мадридского «Атлетико» входит в сферу интересов бразильского «Коринтианса». Клуб готов предложить игроку контракт.

Другими претендентами на 34-летнего футболиста называются команды МЛС , однако сам футболист хочет продолжить выступать на высоком уровне как можно дольше.

Ранее Суарес дал понять, что будет рад заключить новое соглашение с «Атлетико», однако окончательное решение будет зависеть от руководства клуба и главного тренера команды Диего Симеоне.

Суарес перешел в «Атлетико» в сентябре минувшего года после шести лет в «Барселоне». В текущем сезоне он забил 8 голов в 23 матчах во всех турнирах. Контракт Суареса с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года.