Черчесов хотел в «Спартак», сборные Турции и Польши. Всюду отказали, думает о Бельгии и Венгрии

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сегодня, 16:04

Следим за известным тренером на перекрестке.

Декабрь 2021. Заговорили про «Антверпен» и Венгрию

Поскольку у агента Черчесова и самого Станислава Саламовича неплохие отношения с рядом журналистов, то в основном его планы раскрывают публично. Детали спокойно обсуждают, надо отдать должное – не темнит. Бельгийский «Антверпен» якобы готов выдать Черчесову 1.2 млн евро в год. Отличные деньги для наставника в тамошней лиге.

В сборной России Черчесову платили 2.5 млн евро, что больше, чем в Бельгии платят Мартинесу (1.2 млн евро), а в Испании – Луису Энрике (1.5). Станислав Саламович не спешил покидать пост главного тренера сборной, поскольку получал на Евро-2020 больше, чем чемпионы Европы Сантуш и Манчини. На клубном уровне подобный оклад исключен.

Как и в сборной Венгрии, куда его тоже сватают. Зато может найти интересную клубную работу, ведь «Антверпен», как была в Польше «Легия» Черчесова, сейчас среди лидеров чемпионата Бельгии. Но зачем им новый тренер, если датчанин Бриан Приске немного отстал от «Сент-Жиллуаз» и идет наравне с «Брюгге»? В июне клуб покинул Франк Веркаутерен – бывший наставник «Крыльев Советов».

Возможно, 44-летний датчанин Приске не устраивает из-за молодости, ищут опытного тренера? А изначально Черчесов метил на другие посты – в различных сборных.

Ноябрь 2021. Черчесов хотел работать в Польше

Будущие соперники команды Карпина прокомментировали интервью Станислава Саламовича, в котором он прямым текстом сказал – готов возглавить «Белых орлов», если такое предложение поступит. Сам же уточнил, а потом поляки подтвердили – португалец Паулу Соуза никуда не делся, так что Левандовски не отдаст честь Черчесову в ближайшие месяцы.

Нет смысла для экстренной замены тренера. У поляков и так богатый выбор исполнителей, у них и так довольно сложная для соперников игра, пускай и нет стабильности. Станислав Саламович очень долго раскачивался в сборной России, а завершил карьеру неудачами в Лиге Наций и на Евро-2020. Даже «Легия», уволив тренера, не спешила звать старого знакомого.

При этом если сборная Польши более-менее в хорошем настроении и построена силами легионеров из разных лиг, в том числе, из РПЛ , то у «Легии» проблемы. В четверг у команды решающий матч против «Спартака» в Лиге Европы, а в чемпионате 4 победы и 10 поражений, 16-е место из восемнадцати, зона прямого вылета.

Положение клуба из Варшавы может быть причиной, почему Черчесов не спешил их возглавить. О нем хорошо отзываются в Польше, фанаты «Легии» к нему относятся намного лучше, чем поклонники «Спартака». Но Саламович хочет побеждать, а не бороться за выживание.

Сентябрь 2021. Турки выбрали Штефана Кунца

Учитывая, что Дюкову тоже предлагали перехватить чемпиона Европы из молодежной сборной Германии, Черчесов мог получить работу в Турции в случае победы сборной России в этом споре. Также сохраняется вероятность, что дождется приглашения команды Польши, если Карпин ее обыграет.

Но Турция вряд ли выбрала бы российского тренера. Сейчас у императора Эрдогана непростые времена. Лира неважно себя чувствует, а в большую политику играть не перехотелось. Одобрили немца Кунца, но вряд ли бы согласились на российского наставника. Особенно с учетом, как играет команда Турции.

Раскованному коллективу не подходит жесткий Черчесов. Скорее Кунц, который привык возиться с немецкими талантами, может выполнить задачу – попасть на Евро-2024. А на чемпионат мира вряд ли поедут, ведь в полуфинале стыкового раунда им досталась Португалия, а в возможном финале ждет Роберто Манчини.

Черчесову повезло, что турки ему отказали, мог добавить в список поражений от Турции, Сербии и Дании явную неудачу против португальцев. Черчесов, учитывая денежную подушку от РФС , может позволить выбирать новый коллектив вдумчиво и медленно. Хотя о мечте не забывайте – есть клуб, куда очень хочет вернуться.

Июнь 2021. Зарема отбила атаку на «Спартак»

Учитывая, как действуют официальные представители Черчесова – открыто и смело, то никто не скрывал желание Саламовича зайти в «Спартак». Взгляд с другой стороны тоже знаем, лето прошло под знаком короткой блогерской карьеры Заремы Салиховой. Жена Федуна резко отреагировала на информацию о планах Чересова возглавить «красно-белых»:

Только через мой труп.

При этом позже добавила важное уточнение:

Что касается слов о Черчесове, это всего лишь мое личное мнение. С мнением клуба оно не совпадает.

Смысл уточнения все поняли верно. В отличие от Салиховой, Федун и Алекперов рассматривали возможность возвращения Черчесова, что и подтвердила Салихова. Как и в Турции, Польше или Бельгии, на родине Саламовича подают как тренера, который поддержит дисциплину.

Рациональное зерно в оценке есть, хотя знаменитая пресс-конференция с попыткой обозначить себя «полевым командиром» империи не сработала. Черчесова порой заносит, и это такой человек, уже не поменяется. Не худший наставник в истории РПЛ , но далеко не лучший. Логичнее начать с чистого листа за рубежом?

Удивляет, что австрийские клубы не идут к Черчесову. Знает немецкий язык, живет в тамошней стране. Но тут ведь еще посредники важны. Агенты выбили наставнику идеальный контракт с РФС . Могут требовать невероятных условий на новом месте, поэтому клубы и сборные отказываются. Но следить за попыткой Черчесова найти работу интересно.

Хотя бы потому, что тренеров на экспорт российский футбол не производит. А этот положил кремлевскую стену перед сборной Испании в 2018-м, был в шаге от полуфинала ЧМ и стал чемпионом Польши с «Легией». Хотел бы снова поработать на «Спартак», но в рамках РПЛ такой наставник колоритный, но немного опасный.