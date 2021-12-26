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Бонуччи: «Роналду получит по ногам, если мы попадём на Португалию»

вчера, 18:48

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи порассуждал о возможной встрече с командой Португалии в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

Поговорили с Роналду на этот счет. Посмотрим, что будет на поле, но Криштиану знает, что он определенно получит несколько ударов по ногам.

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Все комментарии
Слайш
Слайш
сегодня в 01:58
    Землянин
    Землянин ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 00:17
    Стандартный ответ из серии, что ответил Березутский на вопрос как Вы будете играть против Олича, он ответил:"Жёстко" 😂
    shur
    shur
    вчера в 22:34
    ...ничего удивительного, это у итальяшек в крови , там где пасует техника идёт
    напролом грубость ....! Ну Рон уже тоже не мальчик, может и двинуть в ответку, а если
    красная ,то кто забивать будет, вот что имел виду 34-тний итальянский защитник...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 21:27
    Рону получать по ногам не привыкать,его постоянно херачат от души!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 21:19
    Получит по-любому
    juvenale
    juvenale ответ Сантус (раскрыть)
    вчера в 21:13
    и левое удаление Квадрадо
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 21:04
    А может просто попробовать обыграть Португалию в футбол, Леонардо?
    Gahi
    Gahi
    вчера в 20:49
    Заранее предупреждён значит вооружён, боюсь что Бонуччи после такого случая, будет ждать учесть Матерацци. Удачи
    ДСА
    ДСА
    вчера в 20:44
    До Португалии ещё добраться надо.
    drug01
    drug01
    вчера в 19:48
    Плохие размышления
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 19:48
    Бонуччи решил заранее начать психическую атаку на лидера сборной Португалии.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 19:42
    Это в каждой игре бывает и ничего страшного.
    Рон и теперь живее всех живых.
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 19:29
    Нормально так окрылил
    karnager
    karnager
    вчера в 19:19
    За такое Рон нашлет на него порчу и Бонуччи сляжет на матч с короной
    Zhgoon
    Zhgoon
    вчера в 19:17
    Надо весь контекст, а не одну фразу. А то не понятно, то ли он пошутил над товарищем, то ли угрожает на эмоциях. Вообще в целом не очень ясно, как игроки оценивают визит и пребывание Рона в зебрах.
    Сантус
    Сантус
    вчера в 19:12
    Как сейчас помню слова Шмурнова в финале ЛЧ Реал-Ювэ...Бонуччи не успевает,Буффон не выручает....)
    протон
    протон
    вчера в 19:06, ред.
    Это угрозы, за такие слова думаю нужно привлекать к отвественности. это не допустимо, это хулиганство, думаю он пошутил
    Elliada
    Elliada
    вчера в 19:04
    Хочет отомстить за Ювентус
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 19:04
    это вообще слова профессионала, который говорит что ради сборной он не будет любезничать с бывшими напарниками по клубу.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 19:03
    Уже начинает угрожать.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 18:52
    Странно такое слышать от профессионала.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 18:51
    Вот оно Коварство...
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