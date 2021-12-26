Бонуччи: «Роналду получит по ногам, если мы попадём на Португалию»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи порассуждал о возможной встрече с командой Португалии в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
Поговорили с Роналду на этот счет. Посмотрим, что будет на поле, но Криштиану знает, что он определенно получит несколько ударов по ногам.
напролом грубость ....! Ну Рон уже тоже не мальчик, может и двинуть в ответку, а если
красная ,то кто забивать будет, вот что имел виду 34-тний итальянский защитник...
напролом грубость ....! Ну Рон уже тоже не мальчик, может и двинуть в ответку, а если
красная ,то кто забивать будет, вот что имел виду 34-тний итальянский защитник...
Рон и теперь живее всех живых.
Рон и теперь живее всех живых.