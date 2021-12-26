Бонуччи: «Роналду получит по ногам, если мы попадём на Португалию»

Защитник сборной Италии порассуждал о возможной встрече с командой Португалии в стыковых матчах за выход на ЧМ -2022.

Поговорили с Роналду на этот счет. Посмотрим, что будет на поле, но Криштиану знает, что он определенно получит несколько ударов по ногам.