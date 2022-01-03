Холанд не покинет «Боруссию» Д в январе

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вчера, 08:17

Форвард «Боруссии Дортмунд» не покинет клуб в январе.

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что 21-летний норвежец еще не определился с новым клубом, у него нет предварительных соглашений ни с «Реалом», ни с «Барселоной».

В контракте Холанда нет пункта о том, что нападающего вправе пригласить бывший спортивный директор «РБ Зальцбург» Ральф Рангник, который теперь возглавляет «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Боруссия» хочет получить ответ от Холанда до конца февраля.