Холанд не покинет «Боруссию» Д в январе

Форвард «Боруссии Дортмунд» Эрлинг Холанд не покинет клуб в январе.
Журналист и инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что 21-летний норвежец еще не определился с новым клубом, у него нет предварительных соглашений ни с «Реалом», ни с «Барселоной».
В контракте Холанда нет пункта о том, что нападающего вправе пригласить бывший спортивный директор «РБ Зальцбург» Ральф Рангник, который теперь возглавляет «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что «Боруссия» хочет получить ответ от Холанда до конца февраля.