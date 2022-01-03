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Холанд не покинет «Боруссию» Д в январе

вчера, 08:17

Форвард «Боруссии Дортмунд» Эрлинг Холанд не покинет клуб в январе.

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что 21-летний норвежец еще не определился с новым клубом, у него нет предварительных соглашений ни с «Реалом», ни с «Барселоной».

В контракте Холанда нет пункта о том, что нападающего вправе пригласить бывший спортивный директор «РБ Зальцбург» Ральф Рангник, который теперь возглавляет «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Боруссия» хочет получить ответ от Холанда до конца февраля.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 11:38
Определился же, ФК Марбелья.
galem72
galem72
вчера в 11:13
Это и так понятно! Такие трансы в сезон не делают.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:14
Что-то пошло не так.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:45
Давай решай уже!
beefs
beefs
вчера в 08:28
У каждого свои планы на 2022 год...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:27
Пора определяться с будущим.
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