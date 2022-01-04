Погба этой зимой не будет искать себе новый клуб

Полузащитник МЮ Поль Погба еще не определился с планами на будущее.
Утверждается, что по ходу текущего трансферного окна француз не станет договариваться о переходе в новый клуб. Хавбек решит свою судьбу летом.
Напомним, что контракт Погба истекает в июне.
Рынок футболистов усугубился за последние годы, игрокам выгоднее получить подписной бонус за свободный контракт чем быть проданым,
Сдулся Поль, игры нет, и не понимаю с чего к нему интерес таких клубов как псж или Барселона
Рынок футболистов усугубился за последние годы, игрокам выгоднее получить подписной бонус за свободный контракт чем быть проданым,
Сдулся Поль, игры нет, и не понимаю с чего к нему интерес таких клубов как псж или Барселона