Погба этой зимой не будет искать себе новый клуб

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вчера, 12:08

Полузащитник МЮ еще не определился с планами на будущее.

Утверждается, что по ходу текущего трансферного окна француз не станет договариваться о переходе в новый клуб. Хавбек решит свою судьбу летом.

Напомним, что контракт Погба истекает в июне.