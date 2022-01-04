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Погба этой зимой не будет искать себе новый клуб

вчера, 12:08

Полузащитник МЮ Поль Погба еще не определился с планами на будущее.

Утверждается, что по ходу текущего трансферного окна француз не станет договариваться о переходе в новый клуб. Хавбек решит свою судьбу летом.

Напомним, что контракт Погба истекает в июне.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:01
В МЮ другой пассивный,а этот наверное - нейтральный.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:59
может уже начинать вести переговоры с Барсой.там столько вакансий и ещё есть франкоговорящая диаспора. Быть в клубах где достигли своей известности Месси и Роналду - это не зря прожить жизнь. Ему даже могут дать шкафчик под номером 10,НЕТ(!) - ТРИДЦАТЬ!
протон
протон
вчера в 17:12
Можно собирать отдельную дрим-тим из свободных агентов, Дембеле, Погба...
Ванечка
Ванечка
вчера в 16:17
Думай быстрее...а то за тебя будут думать...
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 14:11
Деньги капают, можно сидеть на лавке и дальше
Рынок футболистов усугубился за последние годы, игрокам выгоднее получить подписной бонус за свободный контракт чем быть проданым,
Сдулся Поль, игры нет, и не понимаю с чего к нему интерес таких клубов как псж или Барселона
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:28
Жаль, что так и не сплавили это бесполезное бревно.
particular
particular
вчера в 12:39
Какой-то он пассивный :)) Фи-и-и
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:23
Посмотрим что надумает...
drug01
drug01
вчера в 12:17
Значит будет играть дома
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:14
Нужно избавиться от него.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:09
Он только пугает, а сам уходить никуда не хочет.
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