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«Интер» хочет подписать Диня и Вильяра

сегодня, 00:14

Миланский «Интер» хочет усилить состав своей команды. Действующий чемпион Италии готов выйти на трансферный рынок, чтобы подписать защитника Люка Диня из «Эвертона» и полузащитника Гонсало Вильяра из «Ромы». Диня миланцы могут взять в аренду с последующим выкупом за 25 млн евро.

Вильяр обойдется «Интеру» несколько дешевле, поскольку его рыночная стоимость равняется 10 млн евро.

Переход обоих игроков может состояться уже в зимнее трансферное окно.

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Все комментарии
22myrs4b6kz4
22myrs4b6kz4
сегодня в 02:14
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 00:47
    Купите Лукаку
    azkan
    azkan
    сегодня в 00:35, ред.
    За 25 млн Диня купит или в аренду возьмет Челси, чтобы закрыть проблемы по краям.
    Но думаю за него попросят больше.
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