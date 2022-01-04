«Интер» хочет подписать Диня и Вильяра

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сегодня, 00:14

Миланский «Интер» хочет усилить состав своей команды. Действующий чемпион Италии готов выйти на трансферный рынок, чтобы подписать защитника из «Эвертона» и полузащитника из «Ромы». Диня миланцы могут взять в аренду с последующим выкупом за 25 млн евро.

Вильяр обойдется «Интеру» несколько дешевле, поскольку его рыночная стоимость равняется 10 млн евро.

Переход обоих игроков может состояться уже в зимнее трансферное окно.