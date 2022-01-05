«Зенит» практически договорился о продаже Мамманы в «Ривер Плейт»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана близок к переходу в «Ривер Плейт».
Утверждается, что стороны находятся на финальном этапе переговоров. В этом сезоне аргентинец выступает за «Сочи» на правах аренды.
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана близок к переходу в «Ривер Плейт».
Утверждается, что стороны находятся на финальном этапе переговоров. В этом сезоне аргентинец выступает за «Сочи» на правах аренды.
Сейчас он стоит копейки, да ещё 20% надо будет Лиону отдать.
Да облажался Зенит с Мамманой по полной. Лион купил его за 7,5 ляма, а продал за 16 лямов и 20% с перепродажи. К тому де Ривер может подождать до лета и получить его вообще бесплатно.
Мамманна уже дано не играет, так, что лучше Зениту отпустить его бесплатно, тем самым сэкономив на большой зарплате. А вот Маммане лучше дополучать зарплату до 31 июля 2022 года и довольным уехать на Родину.
Сейчас он стоит копейки, да ещё 20% надо будет Лиону отдать.
Да облажался Зенит с Мамманой по полной. Лион купил его за 7,5 ляма, а продал за 16 лямов и 20% с перепродажи. К тому де Ривер может подождать до лета и получить его вообще бесплатно.
Мамманна уже дано не играет, так, что лучше Зениту отпустить его бесплатно, тем самым сэкономив на большой зарплате. А вот Маммане лучше дополучать зарплату до 31 июля 2022 года и довольным уехать на Родину.