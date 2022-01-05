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«Зенит» практически договорился о продаже Мамманы в «Ривер Плейт»

вчера, 10:44

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана близок к переходу в «Ривер Плейт».

Утверждается, что стороны находятся на финальном этапе переговоров. В этом сезоне аргентинец выступает за «Сочи» на правах аренды.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 13:38
Офигеть, ему ещё всего 25-ть...
Удачи, чего уж!
"Ривер" - это круто!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:08, ред.
В трубу не улетели...труба занята деньгами за Рошу,Крала и Тиля.....

Не лучший способ иронии.... троллить парня который в результате двух разрывов "крестов" понизил стоимость в цене...
makkie
makkie
вчера в 12:48
Зенит его покупал за 16 млн, а сейчас цена на ТМ всего 2 млн )))
Даже Сочи не пригодился.

Деньги улетели в трубу!
particular
particular
вчера в 11:42, ред.
Последние брызги из накатившей, в своё время, аргентинской волны...
Удалось сбагрить - и то хорошо... Однозначно провальный трансфер, как и вся затея с аргентинцами...
shlomo
shlomo
вчера в 11:35
Наверное правильное решение
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:28
Какая денежка?
Сейчас он стоит копейки, да ещё 20% надо будет Лиону отдать.
Да облажался Зенит с Мамманой по полной. Лион купил его за 7,5 ляма, а продал за 16 лямов и 20% с перепродажи. К тому де Ривер может подождать до лета и получить его вообще бесплатно.
Мамманна уже дано не играет, так, что лучше Зениту отпустить его бесплатно, тем самым сэкономив на большой зарплате. А вот Маммане лучше дополучать зарплату до 31 июля 2022 года и довольным уехать на Родину.
drug01
drug01
вчера в 11:24
Может там будет лучше
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:07
ДЕНЕЖКА ЛИШНЯЯ НЕ ПОМЕШАЕТ. Сейчас нужно подбирать замену Азмуну и Ракицкому/Ловрену. Без денег толкового игрока взять трудно, так что любая копеечка будет кстати.
Только бы всё получилось с переговорами...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:05
Игрок понял свой реальный уровень.
МапС
МапС
вчера в 11:03
зачем ваще брали?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:59
Продают легенду клуба 🤔
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 10:49
Освобождаются от балласта, ослабляя одновременно Сочи.
протон
протон
вчера в 10:49
Думаю он ой как жалеет о приезде в Россию. Сидит в Сочи и думает, зачем поехал… С другой стороны бабла то зарабатывает похлеще, чем в Ривере наверно
lotsman
lotsman
вчера в 10:48
Не сложилась игра в России.
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