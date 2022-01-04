Трансфер Сергеева в «Зенит» находится на завершающей стадии

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб скоро подпишет форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.
Этот трансфер находится на завершающей стадии.
В текущем сезоне на счету Сергеева 18 матчей в РПЛ, 6 голов и 4 ассиста.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб скоро подпишет форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.
Этот трансфер находится на завершающей стадии.
В текущем сезоне на счету Сергеева 18 матчей в РПЛ, 6 голов и 4 ассиста.
С Новым годом. Счастья, здоровья и успехов в новом году, пусть исполняются все желания)
Трансфер Сергеева в Зенит максимально странный. Одно дело когда Спартак берёт Хлусевича с прицелом на основу - и эта основа на 90% ему гарантирована. И совсем другое дело, когда Зенит хочет продать Азмуна, непонятки с Дзюбой - а в качестве усиления едет Сергеев из КС. Одно из двух: либо Газпром режет финансирование, либо в Зените решили купить игрока, лишь бы он не достался конкурентам.
С Новым годом. Счастья, здоровья и успехов в новом году, пусть исполняются все желания)
Трансфер Сергеева в Зенит максимально странный. Одно дело когда Спартак берёт Хлусевича с прицелом на основу - и эта основа на 90% ему гарантирована. И совсем другое дело, когда Зенит хочет продать Азмуна, непонятки с Дзюбой - а в качестве усиления едет Сергеев из КС. Одно из двух: либо Газпром режет финансирование, либо в Зените решили купить игрока, лишь бы он не достался конкурентам.