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Трансфер Сергеева в «Зенит» находится на завершающей стадии

вчера, 15:42

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб скоро подпишет форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Этот трансфер находится на завершающей стадии.

В текущем сезоне на счету Сергеева 18 матчей в РПЛ, 6 голов и 4 ассиста.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 23:26
Грустно, запасным будет в Сочи...
Сп62
Сп62
вчера в 21:50
Северный поток - 2 не лицензируют. Приходится усиливаться за счёт КС.
lotsman
lotsman ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:17
Если Сергей возьмёт четвёртое чемпионство, то навряд ли его заменят.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Андрей119 (раскрыть)
вчера в 19:59
Эта покупка - на опережение конкурентов (Локо, Динамо, ЦСКА, Рубина). Не более того. Зениту он не нужен. 26 лет - он сложившейся игрок. КС - его потолок.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:56
Взаимно, с Новым годом. Я согласен, совершенно неочевидный по целям трансфер. Можно было бы понять, если бы ему было 19- 20 лет. Но Сергеев зрелый сложившийся к 26 годам игрок. Он, конечно, уже не прибавит. Это однозначно. В КС на него играла вся команда, представить себе, что Клаудиньо, Малком, Вендел, Бариос будут вообще замечать его на поле, очень трудно. Он мог бы и то теоретически пригодиться в Локо, Динамо, может быть ЦСКА. КСтати по моей информации, когда он еще был в Торпедо ( до КС) , Игнашевич сватал его в ЦСКА , но не сложилось, там уже терки намечались и он ушел в КС,
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:55
Если парень готов не только морально к конкуренции, но и к под*ебкам пенька, то флаг в руки. А давление со стороны конкурирующего элемента будут. К бабке не ходи).
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:33
Привет!
С Новым годом. Счастья, здоровья и успехов в новом году, пусть исполняются все желания)

Трансфер Сергеева в Зенит максимально странный. Одно дело когда Спартак берёт Хлусевича с прицелом на основу - и эта основа на 90% ему гарантирована. И совсем другое дело, когда Зенит хочет продать Азмуна, непонятки с Дзюбой - а в качестве усиления едет Сергеев из КС. Одно из двух: либо Газпром режет финансирование, либо в Зените решили купить игрока, лишь бы он не достался конкурентам.
makkie
makkie ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:30
Семак сам летом может на бирже труда оказаться )))
pomor45
pomor45
вчера в 19:17
Какая-то пошаговая эпопея перехода Ивана в другой клуб. Было бы о ком, и о чём, так распинаться.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 19:15
Для Сергеева это успех,а Зениту пофиг на сумму трансфера
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:07
- Если Зениту нужен молодой, быстрый, настырный, техничный и забивной форвард - присмотритесь к Андрею Разборову из Воронежского "Факела". Он в прошлом сезоне в ФНЛ разрывал защиту всех соперников "на раз - два", почище любого Сергеева...

- Правда, травмы его немного подкосили, и в этом сезоне он чуть-чуть сдал... Но игровая форма дело наживное... Зато скорость, техника, работоспособность и понимание игры у него не отнимешь...
Андрей119
Андрей119
вчера в 18:45
Да вы посмотрите на этот трансфер не через розовые очки. А просто напрямую, как оно есть. Ваня колотил 40 штук почти в пустые ворота без сопротивления в фнл. Что произошло в рпл????? Я сам не понимаю, но Сергеев просто пропал в крыльях. Я сам болельщик кс. И для меня стало непонятно, что с Сергеевым то. А ничего. Уровень сопротивления защитников гораздо выше и от Вани банки начали залетать по праздникам. Вскрывать автобусы как показали матчи с Уралом и НН он не умеет,как и вся команда. Бежать в конце матча уже не может. Голы от него стали редким чудом. Все просто. Если зенит его заберёт, то не усилится этим. Крылья потеряют единственного нападающего, потому что уровень сарвелли и цыпченко это уровень фнл. Могут ещё Пиняева забрать, но он пока себя никак не проявил. Да, бегает быстро и финтить умеет, но забивать - нет. От дядек отлетает как шарик. Покупать Сергеева и Пиняева можно только от шальных денег на непонятную перспективу. Крылья ослабнут, это факт. Но проблемы негров шерифа не волнуют, правда питерцы?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:49
Эти то худо бедно еще ковыряются в РПЛ, а некогда грозный бомбардир, лучший снайпер РПЛ Бухаров , как пришел в Зенит, так и отсидел на лавке 3 года. а потом и совсем завязал. Тактика Зенита понятна. Денег уйма, надо купить, чтобы конкурентам (Локо, Динамо, ЦСКА , Рубину ) не достался. А то, что парень может вообще закиснуть, их не волнует совсем.
lotsman
lotsman
вчера в 17:42
Азмун в конце сезона всё равно уйдёт, будет ему замена.
particular
particular
вчера в 17:41
Медведев чувствует подвох и нестабильность ситуации, - всё таки не Мбаппе подписывают... Поэтому гонку не устраивают и не желают форсировать события, про которые больше говорят, чем на выходе окажется на самом деле...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:16
Долго тянется резина!
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:12
Мы же всё понимаем, пропал парень
санек002
санек002 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:09
еще как играть то будет еще!берут взамен азмуна и дзюпы!и еще кого-нидь ослабят еще!
протон
протон
вчера в 16:58
Будет забано наблюдать, как Дзюба, который полгода назад троллил Сергеева и спорил на него с Геничем, будет проьтирать скамейку, сидя под Сергеевым))) Только ради этого стоило взять Ваню)))
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 16:54
Интересно - а он с Соболевым сойдутся в мате Зенит-Спартак? Ну хотя бы в противостоянии лавок?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:53
Да он и не играющий уже, два мяча с игры за полгода. Но моему Симагу виднее, он прозорлив.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:49
Через месяц командируют в Сочи.
makkie
makkie
вчера в 16:46
Максимально странный трансфер, учитывая притязания Зенита.
Не хочется, чтобы играющий Сергеев превратился в Заболотного или Полоза.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:44
Ивана можно понять. Двадцать шесть лет, второго такого предложения в жизни может и не быть, а поднять бабла надо.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 16:33
Жаль, неплохой был нападающий.
sv_1969
sv_1969 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:32
Как же непонятно... Тут как раз все очень прозрачно. Также брали Бухарова и т. д.
Cat01
Cat01
вчера в 16:30
Уже пора на поле выпускать...
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:30
Над словом трансфер букву т поставили.
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:15
Возможно парень раскроется в полную силу
Успехов!!!
рже
рже
вчера в 16:13
Вместо Азмуна...!
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