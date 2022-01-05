Маммана может остаться в «Сочи»

Эрнан Регера, агент защитника «Сочи» Эмануэля Мамманы, прокомментировал слухи о том, что футболист может перейти в «Ривер Плейт» в январе.
Маммана останется в «Сочи» этой зимой? Есть такой шанс, пока у нас нет предложений от других клубов.
Напомним, что контракт игрока принадлежит «Зениту», за «Сочи» аргентинец выступает на правах аренды.
Ещё больше непонятно, что сейчас с ним делать. Стоит он теперь всего 2 ляма, да ещё «Лион» получит 20 % от суммы перепродажи аргентинца. Да и Сочи он не особо нужен. Скорее всего уйдёт этим летом свободным агентом, так как его никому не продадут, а продлевать не будут уж точно.
Ещё больше непонятно, что сейчас с ним делать. Стоит он теперь всего 2 ляма, да ещё «Лион» получит 20 % от суммы перепродажи аргентинца. Да и Сочи он не особо нужен. Скорее всего уйдёт этим летом свободным агентом, так как его никому не продадут, а продлевать не будут уж точно.