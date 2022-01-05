Маммана может остаться в «Сочи»

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вчера, 08:16

Эрнан Регера, агент защитника «Сочи» , прокомментировал слухи о том, что футболист может перейти в «Ривер Плейт» в январе.

Маммана останется в «Сочи» этой зимой? Есть такой шанс, пока у нас нет предложений от других клубов.

Напомним, что контракт игрока принадлежит «Зениту», за «Сочи» аргентинец выступает на правах аренды.