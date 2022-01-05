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Маммана может остаться в «Сочи»

вчера, 08:16

Эрнан Регера, агент защитника «Сочи» Эмануэля Мамманы, прокомментировал слухи о том, что футболист может перейти в «Ривер Плейт» в январе.

Маммана останется в «Сочи» этой зимой? Есть такой шанс, пока у нас нет предложений от других клубов.

Напомним, что контракт игрока принадлежит «Зениту», за «Сочи» аргентинец выступает на правах аренды.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 10:52
Вряд ли нынешний Маммана нужен Риверу...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:05
Сочи будет трудно потянуть его зенитовскую зарплату, да и другим тоже.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:27
Ваще не о чём игрок!
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:17
Якорем на карабле !)
dhs2tmyrd66t
dhs2tmyrd66t
вчера в 09:03
Это его дело
ДСА
ДСА
вчера в 09:01
Ему и в Сочи совсем неплохо.
Gahi
Gahi
вчера в 08:45, ред.
Его контрак до 30.06.2022 года, так что через полгода он будет свободным агентом, в феврале Маммане исполняется 26 лет. Скорее всего они с агентом будут искать возможность остаться в Европе, но так как платили в России ему таких денег навряд ли где ещё дадут. Удачи
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:44
Мамана пока ничего не показывает в Сочи.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 08:35
Подающий надежды футболист начал деградировать ещё в Лионе (куплен за 7,5 лямов), тем более непонятно зачем его купил Зенит за 16 лямов.
Ещё больше непонятно, что сейчас с ним делать. Стоит он теперь всего 2 ляма, да ещё «Лион» получит 20 % от суммы перепродажи аргентинца. Да и Сочи он не особо нужен. Скорее всего уйдёт этим летом свободным агентом, так как его никому не продадут, а продлевать не будут уж точно.
beefs
beefs
вчера в 08:30
предложений нет, а хотелось бы...
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:28
Никому не нужен
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:28
А был ли Маммана))))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:23
Я уж забыл про него.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:23
С такой фамилией пусть остаётся
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