«Наполи» не смог забить «Парме» в матче чемпионата Италии

В матче итальянской Серии А встречались «Наполи» и «Парма». Встреча завершилась со счетом 0:0.
По итогам встречи «Наполи» имеет 40 очков, у гостей — 22 очка.
В следующем матче «Наполи» сыграет 17 января, соперником будет «Сассуоло». «Парма» проведет следующий матч 18 января, (соперник — «Дженоа»).
В целом нынешний чемпионат Италии очень уровнял команды в целом. и скорее всего это не заслуга крепких поднявшихся низов, а безалаберность верхов. никто из нынешней 6 верхней не заслужил скудетто. все теряют очки с Кремонезе Пармой Вероной Дженоа. хочется надеяться что это в целом растет итальянский футбол - чтоб как в Англии каждый мог обыграть каждого вне зависимости от места в таблице.
понять можно будет так ли сильно сдали топы или подтянулись низы только после матчей еврокубков.
В целом нынешний чемпионат Италии очень уровнял команды в целом. и скорее всего это не заслуга крепких поднявшихся низов, а безалаберность верхов. никто из нынешней 6 верхней не заслужил скудетто. все теряют очки с Кремонезе Пармой Вероной Дженоа. хочется надеяться что это в целом растет итальянский футбол - чтоб как в Англии каждый мог обыграть каждого вне зависимости от места в таблице.
понять можно будет так ли сильно сдали топы или подтянулись низы только после матчей еврокубков.