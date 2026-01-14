Top.Mail.Ru
Soccer.ru
«Наполи» не смог забить «Парме» в матче чемпионата Италии

вчера, 22:30
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)0 : 0Логотип футбольный клуб ПармаПармаМатч завершен

В матче итальянской Серии А встречались «Наполи» и «Парма». Встреча завершилась со счетом 0:0.

По итогам встречи «Наполи» имеет 40 очков, у гостей — 22 очка.

В следующем матче «Наполи» сыграет 17 января, соперником будет «Сассуоло». «Парма» проведет следующий матч 18 января, (соперник — «Дженоа»).

Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:35
матч смотришь, как Наполи сделал все возможное, чтоб не забит
drug01
drug01
вчера в 23:14
Для Наполи важна была победа в матче но увы!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:08
Эх Неаполь , как знать потом этих очков , потеренных дома может и не хватить...
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:58
Наполи теряет незапланированные очки
jrgjr9dz36cc
jrgjr9dz36cc
вчера в 22:45
Наполи протабанил этот матч....
lazzioll
lazzioll
вчера в 22:42, ред.
все по делу. стопроцентных моментов у Неаполя не было. у Пармы тоже. пармезанцы грамотно выстояли, даже не играя прям совсем на отбой.

В целом нынешний чемпионат Италии очень уровнял команды в целом. и скорее всего это не заслуга крепких поднявшихся низов, а безалаберность верхов. никто из нынешней 6 верхней не заслужил скудетто. все теряют очки с Кремонезе Пармой Вероной Дженоа. хочется надеяться что это в целом растет итальянский футбол - чтоб как в Англии каждый мог обыграть каждого вне зависимости от места в таблице.
понять можно будет так ли сильно сдали топы или подтянулись низы только после матчей еврокубков.
